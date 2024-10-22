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全面遏止秋冬燒稻草 竹市科技執法最高可罰10萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市環保局今年10月起至12月，除加強2處24小時制高點攝影機取締外，還結合空拍機等擴大科技執法，遏止露天燃燒導致空氣品質惡化。圖／新竹市環保局提供
新竹市環保局今年10月起至12月，除加強2處24小時制高點攝影機取締外，還結合空拍機等擴大科技執法，遏止露天燃燒導致空氣品質惡化。圖／新竹市環保局提供

秋天是稻作收割期間，不少農民等不及稻草腐化，貪圖方便露天燃燒稻草。新竹市環保局今年10月起至12月，除加強2處24小時制高點攝影機取締外，還結合空拍機等擴大科技執法，遏止露天燃燒導致空氣品質惡化。

新竹市環保局長江盛任指出，目前已進入秋冬季節，空氣品質較差，加上稻作收割期間，為維護空氣品質，環保局加強巡查力度，針對經常遭報案的露天燃燒區域，派遣更多人力進行巡查。此外，空拍機將不定期空拍攝影，遠端制高點也有監視器等科技工具，監控農地及空地上的廢棄物燃燒情形。

江盛任表示，至今年9月，已於露天燃燒陳情熱區執行空拍18次，查獲17件露天燃燒違法案件，巡查面積約90公頃，並設置2處制高點攝影機進行全面監控，涵蓋區域包括頭前溪左岸、千甲車站周邊及香山稻作區。透過即時空拍畫面，得以有效掌握空汙狀況。

環保局提醒，露天燃燒不僅影響空氣品質及民眾身體健康，還會影響公共安全及行車視線，依違反空氣汙染防制法第32條規定，個人處1200元以上、10萬元以下罰鍰，工商廠場處10萬元以上、500萬元以下罰鍰。

環保局說明，為妥善處理農業廢棄物，環保局持續推廣「液態稻草分解菌」，可就地分解稻草，節省處理勞力與費用，處理後土壤表層中稻草之粗纖維減少8%、稻桿硬度減少80至100公克，每公頃增加土壤中有機質含量0.3至0.5%，於下期整地時可不須下基肥，每公頃可節省基肥肥料費及施肥工資約4000元。

環保局指出，為推廣友善耕作的方式，環保局邀請台中農改場博士藍玄錦向農友說明「木黴菌TCT-P001應用於農業廢棄物之循環利用」，修剪農作物防風林或居家樹木後，把所產生廢棄樹枝（葉）進行現地破碎，再加入木黴菌可有效迅速分解成為有機肥料，同時避免露天燃燒所造成細懸浮微粒、一氧化碳、硫氧化物等空氣污染物，達到廢棄物再利用、節能減碳之雙重目標。

新竹市環保局指出，為推廣友善耕作的方式，環保局邀請台中農改場博士藍玄錦向農友說明「木黴菌TCT-P001應用於農業廢棄物之循環利用」。圖／新竹市環保局提供
新竹市環保局指出，為推廣友善耕作的方式，環保局邀請台中農改場博士藍玄錦向農友說明「木黴菌TCT-P001應用於農業廢棄物之循環利用」。圖／新竹市環保局提供
新竹市環保局說明，為妥善處理農業廢棄物，環保局持續推廣「液態稻草分解菌」，可就地分解稻草，節省處理勞力與費用。圖／新竹市環保局提供
新竹市環保局說明，為妥善處理農業廢棄物，環保局持續推廣「液態稻草分解菌」，可就地分解稻草，節省處理勞力與費用。圖／新竹市環保局提供
新竹市環保局提醒，露天燃燒不僅影響空氣品質及民眾身體健康，還會影響公共安全及行車視線，最高可罰10萬元。圖／新竹市環保局提供
新竹市環保局提醒，露天燃燒不僅影響空氣品質及民眾身體健康，還會影響公共安全及行車視線，最高可罰10萬元。圖／新竹市環保局提供
江盛任表示，至今年9月，已於露天燃燒陳情熱區執行空拍18次，查獲17件露天燃燒違法案件。圖／新竹市環保局提供
江盛任表示，至今年9月，已於露天燃燒陳情熱區執行空拍18次，查獲17件露天燃燒違法案件。圖／新竹市環保局提供

廢棄物 環保局長 空拍機

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