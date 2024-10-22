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輔導桃園社會企業參與國際認證 桃市府：讓國際見證提升公信力

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2024桃園社會企業城市國際論壇將於11月2日舉行，桃園市政府與中央大學輔導11家社會企業參與國際認證，也將於當天公布是否通過認證。記者翁唯真／攝影
2024桃園社會企業城市國際論壇將於11月2日舉行，桃園市政府與中央大學輔導11家社會企業參與國際認證，也將於當天公布是否通過認證。記者翁唯真／攝影

2024桃園社會企業城市國際論壇將於11月2日舉行，桃園市政府與中央大學輔導11家社會企業參與國際認證，也將於當天公布是否通過認證。桃園市副市長王明鉅表示，前年桃園已成為為亞洲首個通過「社企之都」，也期待社企團體能通過認證。

桃園市青年局今舉行論壇開幕前記者會，王明鉅說，本次國際論壇希望提升社會企業團隊的國際能見度，促進桃園與全球接軌，讓國際見證桃園在推動社會企業方面的努力。

王表示，社會企業的核心在於利用企業力量尋找永續解決方案，雖然成長之路不易，但透過國際認證可有效提升其公信力。今年桃園選定11家社會企業夥伴，協助申請「人與地球優先」認證。桃園也於前年成為亞洲首個通過「社企之都」國際認證的城市，象徵著桃園持續在推動社會企業的成長。

此次參與認證的北台灣無障礙運輸產業工會，致力於推動無障礙計程車，幫助長者及行動不便的民眾方便外出及就醫，理事長林垂穎說，5年前開始成立工會，曾經看過一位108歲的奶奶由85歲的兒子揹下樓出門，讓他看了相當辛酸，因此想幫助大家。

林垂穎說，目前車隊服務北北基桃地區民眾，桃園原先僅有75輛車，今年擴增至105輛，希望3年內擴充到300輛，民眾只要電話或用通訊軟體就可以叫車。

青年局長侯佳齡表示，市府今年攜手國立中央大學輔導11家社會企業參與 SEWF認證挑戰，此為是台灣社會企業邁向國 際之重要里程碑，青年局不僅補助企業取得國際認證，還提供全球資源資料庫 Grant Station 的年費，協助社企獲得更多國際資源，進一步支持其成長。為吸引 民眾參與，論壇特別安排互動體驗活動，參觀者完成指定任務即可兌換限量專屬獎品。

桃園 社企 社會企業

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