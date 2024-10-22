快訊

總統大選前彰化里長赴陸免費旅遊涉反滲透法 法院判無罪

用路人注意！國1湖口路段增科技執法 即起由AI偵測未繫安全帶

聽新聞
0:00 / 0:00

剛通車！國3大溪南出匝道網批S彎危險、嚇到 高公局回應

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
國3下大溪南出平面車道被民眾批小S彎危險及標示不明，高公局允年底往八德匝道通車改觀。圖／高公局提供
國3下大溪南出平面車道被民眾批小S彎危險及標示不明，高公局允年底往八德匝道通車改觀。圖／高公局提供

國3大溪交流道南出銜接台66系統匝道通車一周多，許多民眾南出大溪行車，「第一次晚上開，真的被嚇到」、「小S彎很危險，怎麼設計？」，高公局第一新建工程分局今天下午表示，現有S彎及往八德匝道是臨時性，等今年底最右側南出八德往桃112甲線通車就會廢除，民眾就會改觀。

國3大溪交流道南出銜接台66系統匝道自本月14日通車至今9 天，國3大溪交流道體完工，剩下南出桃112甲線往八德方向仍在施工中，許多往大溪、八德民眾開車體驗新的大溪交流道，在網路PO影片或留言熱議、頗多批評。

一名網友說，體驗國3大溪下高速公路，「道路規畫的人真的要打屁股」，如果不是白天開，「我應該會被嚇到」；多位網友表示，他下班開車走新的大溪交流道也被嚇到，期待很久的疏通匝道，結果這樣「很無言」。

林姓車主說，他周日晚上第一次走，真的不熟，會走錯路，標示不清楚！一名網友說，下大溪匝道與往國3南下車子交會處危險；吳姓網友說，現行台66匯國1 匝道也是北上國1與國1至台66東向車道交會，經常險象環生。林姓市民說，每天下班開車下大溪匝道，有一種與死神擦身過感覺，好像比之前塞車可怕。

高工局第一新工分局表示，國3大溪交流道的S 型彎道設計，為了不增加用地不得不的作法，增加用地會有困難，現行往大溪、八德下桃112甲平面道路S型彎道是臨時性，等今年底（12月31日）最右側國3順向往八德接桃112甲線通車，目前封閉施工往八德匝道開放、現行臨時往八德匝道廢除，剩下大溪南出至桃112甲平面道路，可改善南出S彎狀況。

此外，大溪匝道速限30公里，呼籲民眾行車依速限行駛，避免危險，再者民眾反應匝道標示不清，其實國3南出往大溪匝道前就有預告標示，可能民眾未注意，該分局將就現況標示再強化，讓民眾看清楚，暫時性S彎問題今年底最右側匝道通車將可解決。

國3下大溪南出平面車道被民眾批小S彎危險及標示不明，高公局指國3已有預示。記者曾增勳／翻攝
國3下大溪南出平面車道被民眾批小S彎危險及標示不明，高公局指國3已有預示。記者曾增勳／翻攝
國3下大溪南出平面車道被民眾批小S彎危險及標示不明，高公局允年底往八德匝道通車改觀。圖／高公局提供
國3下大溪南出平面車道被民眾批小S彎危險及標示不明，高公局允年底往八德匝道通車改觀。圖／高公局提供
國3下大溪南出平面車道與上國3南下交會危險，網指與台66匝道匯國1北上交會（見圖）危險相同。記者曾增勳／攝影
國3下大溪南出平面車道與上國3南下交會危險，網指與台66匝道匯國1北上交會（見圖）危險相同。記者曾增勳／攝影

速限

延伸閱讀

高捷上月遇雨發生通車以來最大故障 議員要求建立SOP

蘇花安、國5銜接蘇花改　交通部：目標2032年完工通車

國道大型車事故頻傳！ 高公局：分心疲勞駕駛占逾6成

仁愛鄉曲冰明隧道通車啟用 確保部落通行安全

相關新聞

疑中油柴油輸油管滲漏 苗縣西湖、後龍交界散發刺鼻味

苗栗縣西湖鄉二湖村與後龍鎮南港里交界，近來不斷傳出濃濃的汽油刺鼻味，當地野溪水面有淡淡的浮油，居民懷疑是上方台1線路面下...

桃園推食享冰箱2.0捐冰箱冷凍櫃 張善政：69據點顧弱勢

桃園市政府推出「食享冰箱2.0」計畫，市長張善政今天至龍潭區出席食享冰箱聯合開幕暨興毅慈善基金會捐贈記者會，張善政說，市...

桃優質紅茶鍾桂香奪特等 張善政：將桃映紅茶推向國際

桃園市長張善政今日下午出席年度優質紅茶評鑑比賽頒獎典禮，龍潭三洽水地區的鍾桂香拿下特等獎；張善政指出，若干年前「桃映紅茶...

全面遏止秋冬燒稻草 竹市科技執法最高可罰10萬

秋天是稻作收割期間，不少農民等不及稻草腐化，貪圖方便露天燃燒稻草。新竹市環保局今年10月起至12月，除加強2處24小時制...

輔導桃園社會企業參與國際認證 桃市府：讓國際見證提升公信力

2024桃園社會企業城市國際論壇將於11月2日舉行，桃園市政府與中央大學輔導11家社會企業參與國際認證，也將於當天公布是...

剛通車！國3大溪南出匝道網批S彎危險、嚇到 高公局回應

國3大溪交流道南出銜接台66系統匝道通車一周多，許多民眾南出大溪行車，「第一次晚上開，真的被嚇到」、「小S彎很危險，怎麼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。