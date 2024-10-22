剛通車！國3大溪南出匝道網批S彎危險、嚇到 高公局回應

國3大溪交流道南出銜接台66系統匝道通車一周多，許多民眾南出大溪行車，「第一次晚上開，真的被嚇到」、「小S彎很危險，怎麼設計？」，高公局第一新建工程分局今天下午表示，現有S彎及往八德匝道是臨時性，等今年底最右側南出八德往桃112甲線通車就會廢除，民眾就會改觀。

國3大溪交流道南出銜接台66系統匝道自本月14日通車至今9 天，國3大溪交流道體完工，剩下南出桃112甲線往八德方向仍在施工中，許多往大溪、八德民眾開車體驗新的大溪交流道，在網路PO影片或留言熱議、頗多批評。

一名網友說，體驗國3大溪下高速公路，「道路規畫的人真的要打屁股」，如果不是白天開，「我應該會被嚇到」；多位網友表示，他下班開車走新的大溪交流道也被嚇到，期待很久的疏通匝道，結果這樣「很無言」。

林姓車主說，他周日晚上第一次走，真的不熟，會走錯路，標示不清楚！一名網友說，下大溪匝道與往國3南下車子交會處危險；吳姓網友說，現行台66匯國1 匝道也是北上國1與國1至台66東向車道交會，經常險象環生。林姓市民說，每天下班開車下大溪匝道，有一種與死神擦身過感覺，好像比之前塞車可怕。

高工局第一新工分局表示，國3大溪交流道的S 型彎道設計，為了不增加用地不得不的作法，增加用地會有困難，現行往大溪、八德下桃112甲平面道路S型彎道是臨時性，等今年底（12月31日）最右側國3順向往八德接桃112甲線通車，目前封閉施工往八德匝道開放、現行臨時往八德匝道廢除，剩下大溪南出至桃112甲平面道路，可改善南出S彎狀況。