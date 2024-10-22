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楊梅中興路獲2千萬改善人行空間 議員：應向市民說明工程方案

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市楊梅區中興路上未設有人行道，人車爭道相當危險，此次參與內政部全民參與街道改善平台活動獲得第1名，將改善。圖／鄭淑方提供
桃園市楊梅區中興路上未設有人行道，人車爭道相當危險，此次參與內政部全民參與街道改善平台活動獲得第1名，將改善。圖／鄭淑方提供

桃園市楊梅區中興路上未設有人行道，人車爭道相當危險，此次參與內政部全民參與街道改善平台活動獲得第1名，將改善永美路至金龍二路約550公尺道路，於水溝及路肩新設人行道，並將現有車格外移，盡量在不影響原有15公尺路寬情況下改善，經費約2000萬元，確定工期將與地方商家完整溝通後確認。

根據統計，2021至2023年中興路上8個路口，共有119件車禍。而中興路人行行走空間有限且會影響排水，加上商家連接馬路空間有高低差，民眾只能走到路邊機車格外路肩上。

市議員鄭淑方昨舉行辦理「楊梅區中興路人本環境多目標改善工程」的說明會表示，中興路銜接埔心火車站，周邊有治平中學、瑞埔國小、埔心傳統市場，又是楊梅與平鎮、龍潭銜接重要路段，屬於人流與車流密集區，改善刻不容緩。

此次參與改善活動，楊梅中興路獲第1高票可優先改善，養工處表示，將改善永美路至金龍二路約550公尺長中興路，將於水溝及路肩新設人行道，並將現有車格外移，盡量在不影響原有15公尺路寬情況下改善，經費約2000萬元，確定工期將與地方完整溝通後確認，避免影響商家做生意。

鄭淑方說，多數民眾希望市府能盡速補足，提案初期未能針對楊梅區中興路周邊交通狀況盤點並缺少溝通的狀況，市府在今年底前應主動辦理說明會，向市民大眾說明方案，除符合人行空間優化的初衷，並兼顧地方發展需求。

桃園市楊梅區中興路上未設有人行道，人車爭道相當危險，此次參與內政部全民參與街道改善平台活動獲得第1名，將改善。圖／桃園市養工處提供
桃園市楊梅區中興路上未設有人行道，人車爭道相當危險，此次參與內政部全民參與街道改善平台活動獲得第1名，將改善。圖／桃園市養工處提供

人行道 溝通 火車站

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