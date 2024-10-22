楊梅中興路獲2千萬改善人行空間 議員：應向市民說明工程方案

桃園市楊梅區中興路上未設有人行道，人車爭道相當危險，此次參與內政部全民參與街道改善平台活動獲得第1名，將改善永美路至金龍二路約550公尺道路，於水溝及路肩新設人行道，並將現有車格外移，盡量在不影響原有15公尺路寬情況下改善，經費約2000萬元，確定工期將與地方商家完整溝通後確認。

根據統計，2021至2023年中興路上8個路口，共有119件車禍。而中興路人行行走空間有限且會影響排水，加上商家連接馬路空間有高低差，民眾只能走到路邊機車格外路肩上。

市議員鄭淑方昨舉行辦理「楊梅區中興路人本環境多目標改善工程」的說明會表示，中興路銜接埔心火車站，周邊有治平中學、瑞埔國小、埔心傳統市場，又是楊梅與平鎮、龍潭銜接重要路段，屬於人流與車流密集區，改善刻不容緩。

此次參與改善活動，楊梅中興路獲第1高票可優先改善，養工處表示，將改善永美路至金龍二路約550公尺長中興路，將於水溝及路肩新設人行道，並將現有車格外移，盡量在不影響原有15公尺路寬情況下改善，經費約2000萬元，確定工期將與地方完整溝通後確認，避免影響商家做生意。