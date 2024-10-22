桃園人口成長快速…基層警負擔重 各地籲增設派出所

桃園市蘆竹區人口約17萬人僅4個派出所，龜山A7重劃區人口成長迅速，已完工的派出所卻遲未啟用，各地紛紛反映警力吃緊。警方回應，蘆竹區、龜山區已規畫新設派出所，大園區航空城和平鎮區山子頂派出所也評估增設中，盼減輕基層負擔。

市警局今天至議會工作報告，議員陳雅倫表示，因應龜山人口成長，市府更新坪頂派出所並新設文青派出所，但坪頂派出所去年11月完工後遲未啟用，影響員警進駐；此外，大坪頂地區、A7重劃區人口成長速度快，卻僅靠大埔派出所維安，還要防堵來自新北市的噪音車，基層警力相當吃緊。

議員錢龍、張桂綿指出，蘆竹區人口約17萬人，目前僅設4個派出所，相較龜山區18萬人口已有7個派出所，2028年還將增設文青派出所，警力配置差距明顯，「蘆竹區增設第5個派出所勢在必行。」

議員黃瓊慧則提到，桃園區小檜溪派出所將落成啟用，近期卻出現頻繁警力異動，引發部分人員不滿，桃園各派出所普遍面臨警力不足困境，不當的人事調動可能加劇基層工作壓力，呼籲改善。

市警局回應，因應蘆竹上南崁地區及機捷A10山鼻站周邊人口成長，已規畫在山鼻里油管路二段設置山鼻派出所，辦公廳舍面積約1966.25坪，2026年底前將完成區段徵收；警方也評估在油管路與五福一路設立五福派出所，但因土地面積過小，目前暫不考慮。

警察局長吳坤旭表示，龜山區坪頂派出所將於今年12月啟用，文青里、舊路里也規畫新設文青派出所，預計配置30名警力，2026年9月30日開工，2029年9月30日完工。

吳坤旭說，市警局已同步規畫在其他地區新設派出所，如已完成驗收的桃園區小檜溪派出所明起將有人員進駐，11月5日舉行啟用典禮；因應航空城住戶搬遷，捷運綠線G16車站周邊的機關用地將作為大園分局遷建及新設派出所用地；平鎮區山峰自辦市地重劃區也將積極爭取土地。