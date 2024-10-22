快訊

總統大選前彰化里長赴陸免費旅遊涉反滲透法 法院判無罪

用路人注意！國1湖口路段增科技執法 即起由AI偵測未繫安全帶

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園人口成長快速…基層警負擔重 各地籲增設派出所

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市各行政區反映警力吃緊，警方回應，蘆竹區、龜山區已規畫新設派出所，航空城和平鎮山子頂派出所也評估增設中。圖為即將正式啟用的桃園區小檜溪派出所。記者朱冠諭／攝影
桃園市各行政區反映警力吃緊，警方回應，蘆竹區、龜山區已規畫新設派出所，航空城和平鎮山子頂派出所也評估增設中。圖為即將正式啟用的桃園區小檜溪派出所。記者朱冠諭／攝影

桃園市蘆竹區人口約17萬人僅4個派出所，龜山A7重劃區人口成長迅速，已完工的派出所卻遲未啟用，各地紛紛反映警力吃緊。警方回應，蘆竹區、龜山區已規畫新設派出所，大園區航空城和平鎮區山子頂派出所也評估增設中，盼減輕基層負擔。

市警局今天至議會工作報告，議員陳雅倫表示，因應龜山人口成長，市府更新坪頂派出所並新設文青派出所，但坪頂派出所去年11月完工後遲未啟用，影響員警進駐；此外，大坪頂地區、A7重劃區人口成長速度快，卻僅靠大埔派出所維安，還要防堵來自新北市的噪音車，基層警力相當吃緊。

議員錢龍、張桂綿指出，蘆竹區人口約17萬人，目前僅設4個派出所，相較龜山區18萬人口已有7個派出所，2028年還將增設文青派出所，警力配置差距明顯，「蘆竹區增設第5個派出所勢在必行。」

議員黃瓊慧則提到，桃園區小檜溪派出所將落成啟用，近期卻出現頻繁警力異動，引發部分人員不滿，桃園各派出所普遍面臨警力不足困境，不當的人事調動可能加劇基層工作壓力，呼籲改善。

市警局回應，因應蘆竹上南崁地區及機捷A10山鼻站周邊人口成長，已規畫在山鼻里油管路二段設置山鼻派出所，辦公廳舍面積約1966.25坪，2026年底前將完成區段徵收；警方也評估在油管路與五福一路設立五福派出所，但因土地面積過小，目前暫不考慮。

警察局長吳坤旭表示，龜山區坪頂派出所將於今年12月啟用，文青里、舊路里也規畫新設文青派出所，預計配置30名警力，2026年9月30日開工，2029年9月30日完工。

吳坤旭說，市警局已同步規畫在其他地區新設派出所，如已完成驗收的桃園區小檜溪派出所明起將有人員進駐，11月5日舉行啟用典禮；因應航空城住戶搬遷，捷運綠線G16車站周邊的機關用地將作為大園分局遷建及新設派出所用地；平鎮區山峰自辦市地重劃區也將積極爭取土地。

文青 桃園 重劃區

延伸閱讀

桃園無照未成年少年偷開家中BMW 遇警逃逸撞地下室柱子遭逮

新北第7座哈客蘆洲館今啟用 侯友宜喊未來再完成3座

影／桃園失聯移工遇警跑 外送員出手神助大外割

桃園龜山電子廠鋰電池燃燒火警 3區域19里慎防異味

相關新聞

疑中油柴油輸油管滲漏 苗縣西湖、後龍交界散發刺鼻味

苗栗縣西湖鄉二湖村與後龍鎮南港里交界，近來不斷傳出濃濃的汽油刺鼻味，當地野溪水面有淡淡的浮油，居民懷疑是上方台1線路面下...

桃園推食享冰箱2.0捐冰箱冷凍櫃 張善政：69據點顧弱勢

桃園市政府推出「食享冰箱2.0」計畫，市長張善政今天至龍潭區出席食享冰箱聯合開幕暨興毅慈善基金會捐贈記者會，張善政說，市...

桃優質紅茶鍾桂香奪特等 張善政：將桃映紅茶推向國際

桃園市長張善政今日下午出席年度優質紅茶評鑑比賽頒獎典禮，龍潭三洽水地區的鍾桂香拿下特等獎；張善政指出，若干年前「桃映紅茶...

全面遏止秋冬燒稻草 竹市科技執法最高可罰10萬

秋天是稻作收割期間，不少農民等不及稻草腐化，貪圖方便露天燃燒稻草。新竹市環保局今年10月起至12月，除加強2處24小時制...

輔導桃園社會企業參與國際認證 桃市府：讓國際見證提升公信力

2024桃園社會企業城市國際論壇將於11月2日舉行，桃園市政府與中央大學輔導11家社會企業參與國際認證，也將於當天公布是...

剛通車！國3大溪南出匝道網批S彎危險、嚇到 高公局回應

國3大溪交流道南出銜接台66系統匝道通車一周多，許多民眾南出大溪行車，「第一次晚上開，真的被嚇到」、「小S彎很危險，怎麼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。