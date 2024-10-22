竹縣府打通遭封騎樓 提升竹北光明國小通學安全
新竹縣府今天表示，竹北市光明九路於縣政九路、縣政七街間有違章建築圍封騎樓，影響光明國小學童通學安全，經勸說，屋主與業者已陸續完成拆除打通，讓學童通行更便利。
新竹縣政府今天透過文字指出，竹北市光明國小位於光明九路，學童上學、放學尖峰時段常發生交通壅塞情況，民眾反映在光明九路於縣政九路、縣政七街間存在2間建物，分別應有22平方公尺騎樓空間，但長期遭圍封，導致行人要繞至光明九路上，造成人車爭道的情況。
縣府表示，工務處透過違章建築查報流程，函文通知屋主與業者，並訪查、勸說屋主、業者改正並自行拆除獲同意。
縣府說，屋主及業者在10月初已自行拆除騎樓內的違章建築，光明國小學童可直接行走騎樓，不需再繞行馬路上，而這段騎樓在打通後，仍有騎樓高低不平部分，未來縣府將推騎樓整平計畫，讓人行空間更為安全便利。
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