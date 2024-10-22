竹北市11月3日辦午茶節 多國茶席體驗多元文化
新竹縣竹北市公所今天表示，11月3日在文化公園舉行多元文化午茶節，安排有各國茶席體驗，包含印尼、越南、菲律賓等，邀請民眾前來了解多元文化。
竹北市公所今天舉辦「2024竹北多元文化午茶節」啟動記者會，鄭朝方變身為廚師，並邀請藝人陳鴻共同進行創意料理「竹北共融、五彩繽紛」，是以時蔬櫛瓜、甜柿、白蘿蔔、甘露梨、青木瓜絲等入菜，並以烏魚子、花生醬、紫蘇梅醬等調製特色佐醬。
市長鄭朝方致詞說，根據戶政資料，竹北市新住民約1638人，包含印尼、越南、菲律賓、馬來西亞、緬甸、中國等，融合在此生活，今年辦多元文化午茶節，邀請民眾體驗多元文化。
鄭朝方表示，活動當天將設有原住民、印尼、客家、越南、菲律賓等主題，除有表演外還有各國茶席體驗，此外在不同時段也安排「竹北好食」，會邀請地方民眾烹飪端出拿手家鄉菜，讓現場民眾體驗。
他說，「世界茶席體驗」的活動共分有5個時段，每個時段開放60名，另在「竹北好食」則開放200名預購，需繳費為新台幣100元，但會獲得當天等值市集券，以上活動10月22日至23日開放竹北市民優先報名，10月24日起開放一般民眾報名。
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