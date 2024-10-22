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外籍看護休假誰照顧長者？桃園衛生局提醒申請長照支援

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市衛生局表示外籍看護請假時可在申請長照。圖／衛生局提供
桃園市衛生局表示外籍看護請假時可在申請長照。圖／衛生局提供

家裡聘請外籍看護還能申請長照服務嗎？桃園市衛生局表示當然可以，有外看的家庭，碰上外看請假或是返國探親等問題，可申請長照喘息或外籍看護工家庭短期替代照顧服務，減輕雇主照顧壓力，並保障照顧品質。

現年81歲的陳奶奶與先生年輕時扶養二子二女，先生過世後，她含辛茹苦養育子女，孩子們長大後各自成家後皆未同住，有一次自己不慎跌到，子女聘外看照顧她，外看請假時求助長照服務。

衛生局說明，長期照顧管理中心收到需求申請後，會立安排訪視評估失能等級與服務需求，讓子女工作忙碌不必擔心外看休假時母親的照顧問題。安排好以後再家訪時，可以發現陳奶奶臉上的笑容顯示滿意長照服務。  

衛生局提醒，已聘僱外看，並經縣市政府長期照顧管理中心照顧管理專員評估為長期照顧需要等級第2級（含）以上者，可申請專業服務、交通接送、輔具及居家無障礙環境改善服務、到宅沐浴車服務、喘息服務及外籍看護工家庭短期替代照顧服務等。有外看休假的相關長照需求，請於上班時間撥打1966長照服務專線，或至桃園市各區公所、衛生所、各照管分站申請，將有照管專員到宅評估，更多資訊詢問請洽1966長照專線。

外籍看護 衛生局 長照

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