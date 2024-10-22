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借問一下 苗栗57處「借問站」玩透透推雙重抽好禮活動

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣借問站新增3處各具特色，包括銅鑼鄉姜太公中部道場─客家大院（桐花公園）。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣借問站新增3處各具特色，包括銅鑼鄉姜太公中部道場─客家大院（桐花公園）。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣新增3處「借問站」，總數57處遍布18鄉鎮市，提供食、宿、遊、購、行等觀光旅遊諮詢服務，縣府即日起推出雙重抽好禮，及兌換好禮活動，宣傳也歡迎多多利用借問站。

借問站新增3處各具特色，包括苑裡鎮心雕居、頭屋鄉明德社區發展協會，及銅鑼鄉姜太公中部道場─客家大院（桐花公園），縣府文化觀光局指出，心雕居是傳統閩氏一條龍古厝，提供手作特色料理、小農產品及體驗課程等，園內更有木雕名家陳烱輝的木雕藝品輝映。

明德社區發展協會在明德水庫旁，推行「明德玉心農法」，營造無毒社區，並建構社區養蜂生態鏈生產蜂蜜，縣府大力推動明德水庫陸、海、空新玩法，觀光遊憩新亮點，適合全家出遊。

此外，姜太公中部道場每年4月、5月桐花盛開，山林有如蒙上白雪繽紛浪漫，花季吸引遊客朝聖，園區還有各式裝置藝術及造景，如復古的日式老街、童趣的特色地景。

文觀局說，借問站以旅客旅遊需求角度出發，全縣已達57處，提供旅遊資訊、免費無線上網、洗手間借用，及3C緊急充電與外語諮詢等服務，即日推出苗栗借問站找透透，拍照留言抽好禮活動，即日至11月1日在任一借問站店家拍照，至「苗栗玩透透」臉書粉絲專頁指定貼文上傳和留言，即可參加抽獎活動，共有50份好禮。

活動二填問卷抽好禮，10月30日至11月13日填寫問卷，並在「苗栗玩透透」粉絲專頁指定貼文留言，即可參加抽獎活動，共26樣好禮。另，10月30日至11月13日，造訪14處指定借問站，並與借問站黃色招牌合照，在個人臉書打卡留言「#2024苗栗借問站」，並給店家的服務台確認，即可獲得好禮，數量有限，送完為止。

苗栗縣借問站新增3處各具特色，包括頭屋鄉明德社區發展協會。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣借問站新增3處各具特色，包括頭屋鄉明德社區發展協會。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣借問站新增3處各具特色，包括苑裡鎮心雕居。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣借問站新增3處各具特色，包括苑裡鎮心雕居。圖／苗栗縣政府提供

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