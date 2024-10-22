萬聖節將至！桃消防前進幼兒園變裝宣導 教室瀰漫濃煙

一年一度萬聖節即將來臨，桃園萬聖城搗蛋鬼學院踩街即將登場，中路消防分隊應景於今上午在幼兒園舉辦變裝消防體驗，讓孩童提前感受萬聖節氣氛。消防員特別裝扮成各種萬聖節鬼怪人物，並將消防車也變裝成萬聖節主題，讓小朋友們看了目不轉睛。

中路分隊表示，今上午活動讓孩童變裝成小小消防員，利用互動式體驗提高小朋友對環境應變的敏感度，並透過圖像記憶將「居家英雄-住警器」的功力深深烙印在腦海。第一關「火場英雄大挑戰」模擬消防員在火場救災的情境，孩童換上迷你版消防衣，手握消防瞄子，精準朝向射水靶上的虛擬火源根部滅火。

第二關「濃煙逃生大作戰」則讓教室營造出火場中煙霧瀰漫的逼真空間，在進入濃煙之前，先是聽到住警器警報聲，接著看到濃煙就關門，層層堆疊的感官肌肉記憶，讓孩童們學習如何在濃煙中冷靜應對，並運用正確的低姿勢避難逃生。活動尾聲孩子們更發揮創意親手繪製「南瓜桃消豹」萬聖節小卡，紀錄他們最印象深刻的片段。