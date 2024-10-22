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萬聖節將至！桃消防前進幼兒園變裝宣導 教室瀰漫濃煙

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
活動尾聲孩子們發揮創意親手繪製「南瓜桃消豹」萬聖節小卡，紀錄他們最印象深刻的片段。圖／中路分隊提供
活動尾聲孩子們發揮創意親手繪製「南瓜桃消豹」萬聖節小卡，紀錄他們最印象深刻的片段。圖／中路分隊提供

一年一度萬聖節即將來臨，桃園萬聖城搗蛋鬼學院踩街即將登場，中路消防分隊應景於今上午在幼兒園舉辦變裝消防體驗，讓孩童提前感受萬聖節氣氛。消防員特別裝扮成各種萬聖節鬼怪人物，並將消防車也變裝成萬聖節主題，讓小朋友們看了目不轉睛。

中路分隊表示，今上午活動讓孩童變裝成小小消防員，利用互動式體驗提高小朋友對環境應變的敏感度，並透過圖像記憶將「居家英雄-住警器」的功力深深烙印在腦海。第一關「火場英雄大挑戰」模擬消防員在火場救災的情境，孩童換上迷你版消防衣，手握消防瞄子，精準朝向射水靶上的虛擬火源根部滅火。

第二關「濃煙逃生大作戰」則讓教室營造出火場中煙霧瀰漫的逼真空間，在進入濃煙之前，先是聽到住警器警報聲，接著看到濃煙就關門，層層堆疊的感官肌肉記憶，讓孩童們學習如何在濃煙中冷靜應對，並運用正確的低姿勢避難逃生。活動尾聲孩子們更發揮創意親手繪製「南瓜桃消豹」萬聖節小卡，紀錄他們最印象深刻的片段。

中路分隊長張育瑄表示，今消防安全主題樂園結合萬聖節的趣味元素是希望以更生活化的方式融入幼兒園防災教育，藉此幫助孩童從小培養防火與逃生的基本觀念；同時提醒萬聖節過後冬季來臨，使用燃氣熱水器應特別注意防範一氧化碳中毒，呼籲民眾使用熱水器時應特別注意通風是否受阻，檢查熱水器型式是否安裝在適當的位置，以免因通風不良導致危險。

一年一度萬聖節即將來臨，桃園萬聖城搗蛋鬼學院踩街即將登場，中路消防分隊應景於今上午在幼兒園舉辦變裝消防體驗，讓孩童提前感受萬聖節氣氛。圖／中路分隊提供
一年一度萬聖節即將來臨，桃園萬聖城搗蛋鬼學院踩街即將登場，中路消防分隊應景於今上午在幼兒園舉辦變裝消防體驗，讓孩童提前感受萬聖節氣氛。圖／中路分隊提供
活動中孩童換上迷你版消防衣，手握消防瞄子，精準朝向射水靶上的虛擬火源根部滅火。圖／中路分隊提供
活動中孩童換上迷你版消防衣，手握消防瞄子，精準朝向射水靶上的虛擬火源根部滅火。圖／中路分隊提供
教室營造出火場中煙霧瀰漫的逼真空間，在進入濃煙之前，先是聽到住警器警報聲，接著看到濃煙就關門，讓孩童們學習如何在濃煙中運用正確的低姿勢避難逃生。圖／中路分隊提供
教室營造出火場中煙霧瀰漫的逼真空間，在進入濃煙之前，先是聽到住警器警報聲，接著看到濃煙就關門，讓孩童們學習如何在濃煙中運用正確的低姿勢避難逃生。圖／中路分隊提供

消防員 熱水器 萬聖節

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