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石門水庫8.5萬魚苗放流 張善政：淨水質、成魚變美食

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（中）首次參加小小魚兒要回家魚苗放流石門水庫。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）首次參加小小魚兒要回家魚苗放流石門水庫。記者曾增勳／攝影

「小小魚兒要回家」桃園市持續27年在大溪區石門水庫魚苗放流，市長張善政與副議長李曉鐘今天上午帶領百吉國小學生，在水庫阿姆坪碼頭「1、2、3」一起將8萬5000尾大頭鰱、草魚苗放入水域，張善政說，讓小朋友參與小小魚兒要回家，具生態教育意義和寓意未來水庫漁資源。

桃園區漁會與大溪區公斤所共同在石門水庫阿姆坪碼頭，舉辦「小小魚兒要回家」魚苗放流活動27年，自1997年迄今，今年由農業局編列預算，交由桃園區漁會舉辦魚苗放流，提供7萬5000尾大頭鰱魚苗，大溪區公所提供1萬尾草魚苗，張善政與李曉鐘、立委呂玉玲和漁會理事、百吉國小學童、民眾把魚苗全部放流水庫。

張善政說，這項小小魚兒要回家魚苗放流，邀請百吉國小小朋友一起把8.5萬尾大頭鰱、草魚放入石門水庫水域，有助改善水質，若干年後長大成魚，也是石門水庫活魚美食來源，具生態教育意義及寓育未來漁資源用意。

多年參與魚苗放流的李曉鐘說，今年在水庫水域放流1萬尾草魚苗和7萬5000尾大頭鰱魚苗，數量不少，他來參加魚苗放流好多次，比較關心是魚苗的存活率，存活愈高，可幫助水質，也讓各地民眾來石門水庫玩，吃到沒土味、好吃的十一份活魚，也是一大福氣。

桃園市長張善政（中）首次參加小小魚兒要回家魚苗放流石門水庫。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）首次參加小小魚兒要回家魚苗放流石門水庫。記者曾增勳／攝影
桃園市27年小小魚兒要回家魚苗放流，今年放流8.5萬尾魚苗，民眾學童參與踴躍。記者曾增勳／攝影
桃園市27年小小魚兒要回家魚苗放流，今年放流8.5萬尾魚苗，民眾學童參與踴躍。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右）、副議長李曉鐘一起參加8.5萬尾魚苗放流石門水庫。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右）、副議長李曉鐘一起參加8.5萬尾魚苗放流石門水庫。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）與小朋友民眾，共同在石門水庫放流魚苗熱烈。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）與小朋友民眾，共同在石門水庫放流魚苗熱烈。記者曾增勳／攝影

張善政 桃園 石門水庫

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