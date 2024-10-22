桃園華興池公園啟用4天馬上曝缺失…人為破壞？議員：必須改善

桃園市大園區華興池公園上周六啟用，遊憩、親水設施及景觀設計參考國外公園，成為地方熱門景點，不過這幾天傳出滑軌螺絲鬆脫等問題，在地粉團議論。工務局、公所表示問題都一一改善，不過要提醒民眾正常使用。

市長張善政上周六也到現場參觀，肯定公園服務中心、濱水咖啡廳、冒險森林與極限山丘遊戲場、濱水階梯劇場等特色，同時表示到明底，還有6個行政區6座特色大型公園會完工啟用。

不過連日地方粉團「我是大園人」就指出，華興池公園啟用第2天，小朋友座的滑軌緩衝墊已損壞，盡頭的螺絲也鬆了，很危險，在地議員徐其萬、游吾和也通知工務局，當天就完成檢修。不過也有人留言啟用當晚約11點有5、6位年輕人「惡意驗收」，用滑輪撞盡頭橫杆。

游吾和說，他到公園走一趟認為有幾項缺失必須加強及改善，包括滑輪軌、澆花噴水方向改善、坐位區木板翹起來，最好也要設置寵物清潔袋，另外，遊戲區碎石子需要每天整理，剛啟用還在廠商保修期，已要求關單位一一改善。

不過也有民眾指出，家長帶小朋友完滑輪軌別像不要命似的撞，還有礫石被丟的到處都是，家長也沒在管，讓人看了搖頭。也有民眾指出礫石路面咖啡廳斜坡末端已被砸出一個洞，過不了多久就會大面積剝落，好看不實際的路面，南崁溪三元路那邊的公園也是這種材質，已出現不少坑坑洞洞。

還有遊客說，通過湖面的護欄太低容易跌倒落水發生危險，帶小孩去的家長 拜託千萬要注意你的小孩安全，處處都是危機環境，自求多福；另外，咖啡廳也要裝監視器，有家長的小孩攻擊其他孩子，家長之間發生爭執，要調閱畫面佐證才發現沒監視器。

大園區公所表示，雖然市府還沒完成點交由公所管理，但是只要接到民眾反映就會與工務局協調處理，滑軌盡頭螺絲當天就栓緊，有坑洞或椅子板不平也通知廠商改善，因為公園參考國外景觀公園採親水設計，包括布置礫石，公園有的動線有欄杆，沒有欄杆的也會利用植栽或造景簡區隔，或設看板提醒民眾注意，至於小朋友丟礫石就要請家長注意，共同維護公園品質。