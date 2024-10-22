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竹市警察宿舍活化 下竹町「蔡文明創作展」開展

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
「下竹町」南大路警察宿舍展出「流星在呼喚-蔡文明創作展」，展期即日起至12月1日止。圖/新竹市府提供
「下竹町」南大路警察宿舍展出「流星在呼喚-蔡文明創作展」，展期即日起至12月1日止。圖/新竹市府提供

新竹市南大路警察宿舍是日治時期興建的歷史建物，竹市府修復後活化為新竹後站文創園區「下竹町」，市府指出，即日起至12月1日將展出「流星在呼喚-蔡文明創作展」，將以繪本故事形式探討人類對科技的依賴如何導致面對面交流的缺失。

文化局說，下竹町的「流星在呼喚-蔡文明創作展」是藝術家蔡文明以繪本故事的形式創作，展覽透過作品將現代人普遍感受到的寂寞具象化，深刻捕捉了人們對電子設備的依賴，並探討了這種依賴如何導致面對面交流的缺失。

蔡文明的創造物「魚喵」將引領觀眾一同乘著流星，探訪孤獨的獅子座涅墨亞，感受那份直率而溫暖的童心。

文化局指出，蔡文明出生於新竹縣，擁有超過20年的品牌規畫設計領域豐富經驗。在陪伴女兒參與社區陶藝課程時，因緣際會發現藝術的樂趣與魅力，從此展開了創作之路。蔡的作品風格充滿童趣，融合陶藝技法與故事性元素，讓觀眾在欣賞作品的同時，重新體會到真摯而溫暖的情感聯繫。

另外，文化局表示，即日起至明年1月6日將在132糧倉新竹州警務部部長官舍舉辦「萬物之境：常玉主題展」，展出藝術家常玉的複製畫與周邊文創品，並結合132糧倉提供的精緻餐飲，以「景・食・藝」為主題，提升視覺與味覺的感官體驗至心靈層次。

藝術家常玉(1895-1966)早年學習中國傳統山水畫，隨後遠赴巴黎深入鑽研藝術，作品巧妙地融合了東西方藝術特色鋒。

文化局補充，下竹町/南大路警察宿舍的開放時間為周二至周日，上午10點至下午6點；而132糧倉新竹州警務部部長官舍的開放時間為周二至周六，上午11點半至下午6點。非用餐時段可免費入館，歡迎大家前往參觀。系列活動詳細資訊可至新竹市文化局官網( culture.hccg.gov.tw )或臉書( facebook.com/culture.hccg )查詢。

藝術家蔡文明的創造物「魚喵」帶領觀眾一同乘著流星，探訪孤獨的獅子座涅墨亞，感受那份直率溫暖的童心。圖/新竹市府提供
藝術家蔡文明的創造物「魚喵」帶領觀眾一同乘著流星，探訪孤獨的獅子座涅墨亞，感受那份直率溫暖的童心。圖/新竹市府提供

文化局 新竹 藝術家

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