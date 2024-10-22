快訊

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應、揭遺體最新情況

潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

接班布局重頭戲！吳東亮次子 37歲吳昕豪將接台新人壽副董

聽新聞
0:00 / 0:00

鯉魚潭飲用水保護區無端擴大？ 大湖鄉長請命檢討修正

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣大湖鄉長黃惠琴認為鯉魚潭水庫飲用水水源水質保護區限制水域無端擴大，提案建請縣府盡速檢討修正。本報資料照片
苗栗縣大湖鄉長黃惠琴認為鯉魚潭水庫飲用水水源水質保護區限制水域無端擴大，提案建請縣府盡速檢討修正。本報資料照片

國土計畫法上路在即，苗栗縣大湖鄉長黃惠琴今天請命，鯉魚潭水庫飲用水水源水質保護區限制水域應為大安溪，卻無端擴大到後龍溪，希望合理修正，縣府回應檢討中，會趕得及國土計畫法進度。

黃惠琴今天在縣務會議提案，建請縣府環保局檢討並修正，2010年12月公告的鯉魚潭水庫飲用水水源水質保護區，範圍包括大湖郷新開村全部，及栗林村、武榮村、東興村等部分地區，國土計畫法國土功能分區將畫設國土保育地區第一類。

她說，鯉魚潭水庫飲用水保護區限制水域應為大安溪，武榮村、東興村水文流向，卻屬後龍溪流域支流南湖溪、坑美寮溪，與限制大安溪無關，此外，鯉魚潭水庫飲用水保護區畫定原則在大壩以上集水區稜線涵蓋地區，應是稜線南向坡，武榮、東興村在稜線以北，保護區無端擴大，涉及大湖鄉、卓蘭鎮、三義鄉及泰安鄉，影響眾多鄉親權益，希望縣府提送國土功能分區草圖前，針對不合理範圍變更，縣內就先解決問題。

縣府環保局長陳華盛指出，2010年公告的鯉魚潭水庫飲用水水源水質保護區，曾辦理說明會，當時地方沒有意見定案，因地形地貌的改變，環保局檢討全縣飲用水保護區範圍，草圖範圍有變動，正向國土管理署申請圖資比對製圖，完成後邀集學者專家、居民，及水庫管理機關、公所等相關單位說明，再呈報環保署核定。

苗栗縣鯉魚潭、明德、永和山水庫及田美攔河堰，畫設4處飲用水水源水質保護區，面積2.7萬多公頃，縣長鍾東錦認為十多年公告時，居民恐怕沒有想到因此影響權益，國土計畫法新制將畫為國保一，保護區應該剔除就檢討剔除， 保障鄉親權益。

苗栗縣大湖鄉長黃惠琴認為鯉魚潭水庫飲用水水源水質保護區限制水域無端擴大，提案建請縣府盡速檢討修正。記者范榮達／攝影
苗栗縣大湖鄉長黃惠琴認為鯉魚潭水庫飲用水水源水質保護區限制水域無端擴大，提案建請縣府盡速檢討修正。記者范榮達／攝影

保護區 國土計畫法 水庫

延伸閱讀

全台水庫最多還蓋海淡廠 議員批：竟要台南人喝海淡水

國土計畫法「農民反彈大」 盧秀燕喊話中央：沒有補償辦法怎溝通？

禁止開發有條件鬆綁 南庄鹿場特定水保區118公頃解編

管制PFAS環境部修飲用水標準 環團：源頭管制才有效

相關新聞

疑中油柴油輸油管滲漏 苗縣西湖、後龍交界散發刺鼻味

苗栗縣西湖鄉二湖村與後龍鎮南港里交界，近來不斷傳出濃濃的汽油刺鼻味，當地野溪水面有淡淡的浮油，居民懷疑是上方台1線路面下...

桃園推食享冰箱2.0捐冰箱冷凍櫃 張善政：69據點顧弱勢

桃園市政府推出「食享冰箱2.0」計畫，市長張善政今天至龍潭區出席食享冰箱聯合開幕暨興毅慈善基金會捐贈記者會，張善政說，市...

桃優質紅茶鍾桂香奪特等 張善政：將桃映紅茶推向國際

桃園市長張善政今日下午出席年度優質紅茶評鑑比賽頒獎典禮，龍潭三洽水地區的鍾桂香拿下特等獎；張善政指出，若干年前「桃映紅茶...

全面遏止秋冬燒稻草 竹市科技執法最高可罰10萬

秋天是稻作收割期間，不少農民等不及稻草腐化，貪圖方便露天燃燒稻草。新竹市環保局今年10月起至12月，除加強2處24小時制...

輔導桃園社會企業參與國際認證 桃市府：讓國際見證提升公信力

2024桃園社會企業城市國際論壇將於11月2日舉行，桃園市政府與中央大學輔導11家社會企業參與國際認證，也將於當天公布是...

剛通車！國3大溪南出匝道網批S彎危險、嚇到 高公局回應

國3大溪交流道南出銜接台66系統匝道通車一周多，許多民眾南出大溪行車，「第一次晚上開，真的被嚇到」、「小S彎很危險，怎麼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。