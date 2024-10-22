鯉魚潭飲用水保護區無端擴大？ 大湖鄉長請命檢討修正

國土計畫法上路在即，苗栗縣大湖鄉長黃惠琴今天請命，鯉魚潭水庫飲用水水源水質保護區限制水域應為大安溪，卻無端擴大到後龍溪，希望合理修正，縣府回應檢討中，會趕得及國土計畫法進度。

黃惠琴今天在縣務會議提案，建請縣府環保局檢討並修正，2010年12月公告的鯉魚潭水庫飲用水水源水質保護區，範圍包括大湖郷新開村全部，及栗林村、武榮村、東興村等部分地區，國土計畫法國土功能分區將畫設國土保育地區第一類。

她說，鯉魚潭水庫飲用水保護區限制水域應為大安溪，武榮村、東興村水文流向，卻屬後龍溪流域支流南湖溪、坑美寮溪，與限制大安溪無關，此外，鯉魚潭水庫飲用水保護區畫定原則在大壩以上集水區稜線涵蓋地區，應是稜線南向坡，武榮、東興村在稜線以北，保護區無端擴大，涉及大湖鄉、卓蘭鎮、三義鄉及泰安鄉，影響眾多鄉親權益，希望縣府提送國土功能分區草圖前，針對不合理範圍變更，縣內就先解決問題。

縣府環保局長陳華盛指出，2010年公告的鯉魚潭水庫飲用水水源水質保護區，曾辦理說明會，當時地方沒有意見定案，因地形地貌的改變，環保局檢討全縣飲用水保護區範圍，草圖範圍有變動，正向國土管理署申請圖資比對製圖，完成後邀集學者專家、居民，及水庫管理機關、公所等相關單位說明，再呈報環保署核定。