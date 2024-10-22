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新竹培英街階梯新增自行車推道 成功路人行道同步整修完工

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
成功路人行道也有多處破損，竹市府進行人行道整修及地面平整，並修繕周邊設施。圖／新竹市政府提供
成功路人行道也有多處破損，竹市府進行人行道整修及地面平整，並修繕周邊設施。圖／新竹市政府提供

新竹市培英街路底階梯因老舊且缺乏自行車推道諸多不便，且成功路人行道也有多處破損，新竹市政府同步施工改善，今年9月底竣工並於日前啟用，大幅提升周邊居民的行走安全與便利性。

新竹市代理市長邱臣遠指出，培英街改善工程重點包括階梯修繕及新增自行車引道，完工後將有效減少老舊階梯帶來的安全隱患。同時，成功路人行環境改善工程著重於人行道整修及地面平整，並修繕周邊設施，提升行人安全與居住品質，提供民眾更舒適的步行空間。

邱臣遠表示，這次工程面臨空間狹窄及學童通行的挑戰，市府團隊傾聽民意，透過多次協調與施工單位密切合作，克服萬難並確保施工進度順利推進，讓工程能如期如質完工，未來市府將持續推動人本環境建設，為市民打造更安全、便利的通行環境。

新竹市工務處指出，培英街階梯改善工程主要增設防滑處理及扶手欄杆，並設置自行車推道，以方便行人與自行車安全通行；成功路改善工程則聚焦於修繕周邊設施與地面平整，進一步提升居住環境的整體品質。

施工期間，工務處積極協調相關單位召開施工協調會議，並與周邊住戶及學校密切溝通，盡力減少施工對日常生活及學生通行的影響。

工務處強調，未來市府將持續以市民的安全與便利為首要考量，挹注更多資源進行基礎建設，透過持續改善人行環境，提升竹市的整體生活品質，讓市民朋友享有更安全、友善的生活空間。

新竹市培英街路底階梯因老舊且缺乏自行車推道諸多不便，市府增設防滑處理及扶手欄杆，並設置自行車推道。圖／新竹市政府提供
新竹市培英街路底階梯因老舊且缺乏自行車推道諸多不便，市府增設防滑處理及扶手欄杆，並設置自行車推道。圖／新竹市政府提供
新竹市培英街路底階梯因老舊且缺乏自行車推道諸多不便，市府增設防滑處理及扶手欄杆，並設置自行車推道。圖／新竹市政府提供
新竹市培英街路底階梯因老舊且缺乏自行車推道諸多不便，市府增設防滑處理及扶手欄杆，並設置自行車推道。圖／新竹市政府提供

人行道 新竹 自行車

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