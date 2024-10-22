新竹培英街階梯新增自行車推道 成功路人行道同步整修完工

新竹市培英街路底階梯因老舊且缺乏自行車推道諸多不便，且成功路人行道也有多處破損，新竹市政府同步施工改善，今年9月底竣工並於日前啟用，大幅提升周邊居民的行走安全與便利性。

新竹市代理市長邱臣遠指出，培英街改善工程重點包括階梯修繕及新增自行車引道，完工後將有效減少老舊階梯帶來的安全隱患。同時，成功路人行環境改善工程著重於人行道整修及地面平整，並修繕周邊設施，提升行人安全與居住品質，提供民眾更舒適的步行空間。

邱臣遠表示，這次工程面臨空間狹窄及學童通行的挑戰，市府團隊傾聽民意，透過多次協調與施工單位密切合作，克服萬難並確保施工進度順利推進，讓工程能如期如質完工，未來市府將持續推動人本環境建設，為市民打造更安全、便利的通行環境。

新竹市工務處指出，培英街階梯改善工程主要增設防滑處理及扶手欄杆，並設置自行車推道，以方便行人與自行車安全通行；成功路改善工程則聚焦於修繕周邊設施與地面平整，進一步提升居住環境的整體品質。

施工期間，工務處積極協調相關單位召開施工協調會議，並與周邊住戶及學校密切溝通，盡力減少施工對日常生活及學生通行的影響。