竹北10層以上高樓多達500多棟 各單位聯合演練高樓搶救
新竹縣竹北地區人口持續增加，10層以上大樓超過500棟，新竹縣消防局第一大隊21日在竹北哈洛徳社區辦高樓層搶救演練，盼第一大隊及所屬消防、義消、救護義消、婦宣分隊等單位更熟悉彼此的火災應變和聯合搶救工作，保障民眾生命財產安全。
副縣長陳見賢指出，竹北目前10到15層的大樓有406棟，16至19層有28棟、20層樓以上有77棟，住宅型態漸轉為高樓層的社區大樓，如不慎發生火災，火勢恐迅速蔓延，加上各樓層住戶人數眾多，短時間內不易疏散，容易造成人員傷亡，這次演習結合消防、竹瓦、台水、台電公司實施救災演練確有必要，平時多一分準備，遇災害時就能減少損害。
消防局長陳中振表示，演練模擬23樓高的社區大樓發生火災，社區管委會發現後啟動自衛消防編組，社區受信總機展開監控並報119救援。現場狀況分為火災發生的通報及初期作為，啟動自衛消防編組機制、滅火搶救、緊急救護及搶救布署演練等情境，展現平時火災搶救訓練成果。
這次火災搶救演練重點為「高樓搶救」，高層建築物消防搶救必需仰賴大樓本身消防設備，依各類場所消防安全設備設置標準規定，建築物高度超過60公尺時就要設置中繼幫浦，輔助水源透過中繼幫浦加壓達到更高樓層，使消防人員搶救時能有足夠水壓、水量來救災。
參演的雲梯車有高鐵、竹北、新埔、湖口及新竹市消防局香山分隊 ；其中高鐵雲梯車為全台僅4輛的70公尺高曲折式雲梯車，高度可延伸至23樓；湖口雲梯車是新竹縣唯一一台直線式雲梯車，升梯速度更快，從置腳架到升梯完成，比曲折式至少快上6、7分鐘，對搶救人命、消弭災害至關重要。
陳中振說，火災現場瞬息萬變，為降低消防人員負擔，消防局已購置救災利器消防機器人3台，並成立義消無人機隊，各大隊都配有無人機協助救災，在災害現場運用，可提供搶救人員更多情報，搶救時可及時回傳現場救災畫面，且具有空中視角清晰觀察地面情況，運用以上救災利器，期許未來能達到「機器取代人力、科技改變未來」的目標。
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