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周五開跑 竹市首辦購物節 搶抽70萬汽車

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市政府首次辦理購物節，消費200元就能上網登錄抽獎，有機會把汽車、黃金等好禮帶回家。圖／新竹市政府提供
新竹市政府首次辦理購物節，消費200元就能上網登錄抽獎，有機會把汽車、黃金等好禮帶回家。圖／新竹市政府提供

新竹市政府為振興地方產業與觀光，首屆「新竹購物節」將於10月25日至12月24日登場，民眾於活動期間在竹市消費滿200元，上網登錄發票就能獲得抽獎資格，到指定通路或特約商家消費機會加倍，最大獎為市值70萬元的汽車，還有市值40萬元的黃金及機票等，代理市長邱臣遠呼籲民眾快到竹市玩。

邱臣遠表示，竹市每戶平均薪資所得為全台之冠，百貨周年慶常有百萬元的神級刷手，市府為促進地方產業與經濟活絡，首度舉辦購物節，目前已吸引上千家特色店家、櫃位品牌共襄盛舉，民眾到特約店家消費，抽獎機會加倍，若是到竹市住宿，抽獎機會更加碼到5倍。

新竹市城市行銷處長嚴翊琦表示，市府為此次購物節準備了汽機車、黃金、日本來回機票、飯店住宿券、郵輪行程與iPhone 16 pro等好禮，上千家特約店家也推出多種破天荒的優惠方案，期待在購物節扮演催化劑的角色，爆發出更大消費業績能量。

城銷處補充，此次購物節活動辦法為發票消費金額滿200元就有1次抽獎機會，消費金額400元就有2次機會，以此類推，住宿發票享5倍福利，1000元就有25次機會，大大增加中獎機率。

市府表示，購物節將推出官方LINE帳號，25日將開通上線，可在官方LINE帳號註冊，再上官網登錄發票，可回溯至10月1日起的消費發票，活動詳情25日在新竹市政府官網公布。

新竹 發票

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