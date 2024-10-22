桃園人力不足 挨批食安稽查緩不濟急

食安問題日益浮現，桃園市衛生局每年有2千多件食安檢舉與陳情案，但外勤稽查員僅29人，議員批評工作量大稽查員累翻，處理更緩不濟急，要求升格食安處或設立食品保安官。桃園市衛生局表示，將向中央爭取增加員額，並調整檢舉制度，為稽查員減輕工作量。

台中市食安處表示，中市檢舉案件多，稽查人力約40多人，遇到大案件時，透過市府「食安會報」，動員其他局處人力因應。

台北寶林茶室事件奪命，桃園忠貞市場的越南法國麵包食物中毒，都引起外界恐慌。各縣市食安稽查人力吃緊，桃園市府表示，食安稽查人力共94人，但外勤稽查人員僅29人。副市長蘇俊賓曾直言，食安稽查人力不足，重大食安事件頻傳，挑戰第一線執勤能力。

桃園市議員楊朝偉、張碩芳指出，市長張善政曾允諾成立「食品藥物安全處」，但至今無進度，建議市府應跟進北市府設「食品保安官」，可調度警察局、經發局、農業局和教育局等單位共同稽查，補食安人力缺口。

議員黃敬平指出，桃園市2016年訂定「檢舉違反食品衛生法規案件處理及獎勵辦法」，鼓勵民眾或餐廳內部員工檢舉重大案件，因有檢舉獎金，導致檢舉案浮濫，應加以檢討；議員謝美英持不同意見，她認為，市府應提高民眾檢舉誘因，簡化請領獎金的行政流程與時間。

衛生局食品管理暨檢驗科長薛惠文坦言，稽查人力缺口難解，今年有2482件檢舉陳情案，其中164件與產品標示不清相關，但耗費人力投入，查到最後僅19件成立，有浮濫檢舉情況，讓稽查人員疲於應付。

薛惠文說，為減輕稽查壓力，市府7月已公告「產品標示不清」不再發檢舉獎金，盼降低類似案件，讓稽查員能專注在重要食安問題；市府將續向中央爭取預算、人力，充實食安稽查量能。