外勤僅約30人…食安稽查人力不足引質疑 桃園市：明年規畫再增編9人

桃園市每年約2000件食安檢舉案，但外勤稽查人力僅約30人，民代擔憂量能不足，呼籲設置「食品保安官」或另設「食安處」加強稽查。衛生局坦言缺口難解，明年將爭取預算增設9名稽查員額，今年7月起產品標示不清案件也不再發放檢舉獎金，盼減輕稽查人員負擔，專注重點業務。

近期寶林茶室案等食安事件頻傳，但各縣市稽查人力不足，桃園市食安稽查相關人力共94人，但外勤稽查人員僅29人。桃園市副市長蘇俊賓曾直言，食安稽查人力不足，重大食安事件屢屢挑戰第一線執勤能力。

市府衛生局今至議會工作報告，議員楊朝偉、張碩芳表示，桃園市食安預算只占全市預算0.04%，市長張善政曾承諾研議成立「食品藥物安全處」，至今無進度，建議市府應跟進台北市設置「食品保安官」，調度警察局、經發局、農業局、教育局等單位共同稽查。

議員黃敬平指出，桃園市2016年訂定「檢舉違反食品衛生法規案件處理及獎勵辦法」，鼓勵民眾或餐廳內部員工檢舉重大案件，但發放檢舉獎金易生浮濫、輕率，行政機關需耗費更多行政成本調查，市府應慎重檢討。

議員謝美英則認為，市府應提高民眾檢舉誘因，才能因應長期稽查人力不足的問題，桃園發放檢舉獎金執行率僅1成，成效太低，且民眾平均要5至11個月才能領到獎金，或是等違規業者分期繳納罰鍰完才能發放，影響民眾檢舉意願。

衛生局食品管理暨檢驗科長薛惠文坦言，人力缺口難解，尤其今年2482件陳情案件中，食品標示164件更占6.6%，讓食安稽查人員疲於應付。

薛惠文表示，為避免浮濫檢舉、減輕稽查人員壓力，市府7月時已公告，檢舉「標示不清」案件，不再發給陳情民眾檢舉獎金，盼大幅降低類似案例；市府也會同時向中央爭取預算和員額，持續增補稽查人力。