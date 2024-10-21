桃園這國小通學廊道改善人行遮雨安全 張善政：4年改善75校

桃園市中壢區中平國小通學廊道改善工程完工使用半年來，市長張善政今天下午由藍綠議員陪同實地視察，議員肯定通學安全，張善政表示，市府規畫改善逾百校通學廊道，已完成50多校，施工中20多校完工後，4年目標完成四分之三，大大增加學童通學安全。

桃園市議員爭取下，市政府去年跨局處資源整合及盤點全市安全通學廊道需求，統計全市270所學校，規畫4年內需要改善通學廊道共104校，迄今完成55校，另有20校施工中、29校規畫中，又中壢區通學廊道改善計畫共9所學校，目前完工3校，中平國小為第3所通學廊道完工學校，另有工程發包2校、規畫中2校及提案2校。

市議員彭俊豪說，他和市議員魏筠去年提案爭取中平國小通學廊道改善迄今許久，現在總算有好結果，後續幾所學校仍需市府加快進程；魏筠說，經過他一年爭取，感謝市府撥款完成中平國小通學廊道，市府今年4月完工後，為重視學童通學安全，市長更早視察會更好，該校現在有好的實體人行道，還有雨遮讓學童通學避雨。

市議員謝美英表示，中平國小通學廊道完成，對學童上下學及家長接送安全幫助很大，通學廊道特別是國小要優先完成，改善學童父母接送亂象，下一波通學廊道通市府也要爭取預算趕快做。

張善政說，到中平國小視察通學廊道，看到很多議員關心，也感謝中央補助和議員支持預算，自去年行人地獄全國矚目，全桃檢討100多所學校必須改善通學廊道安全，如今改善完成50多校、施工20多校完成，4年目標就達成四分之三，還有20多校經費較大、甚至上千萬，希望中央支持完成，讓學童通學更安全。

中平國小學童廊道工程總經費290萬元，增設74公尺候車亭、34公尺實體人行道及無障礙斜坡道，將人行道延伸銜接至民族路雙連三段，確定人、車道空間區隔分流，提升通學安全，今年4月完工後使用。工務局長汪在宙表示，市政府陸續改善全桃通學廊道，提升學童通學安全，已完成50多校均未辦動工和竣工，市長視察只是了解是否還有需改善地方。