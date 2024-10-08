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社宅結合國軍職務宿舍 桃園龍岡振興安居社宅動土

中央社／ 桃園8日電

桃園市中壢區振興安居社會住宅暨國軍職務宿舍今天動土，將興建370戶社宅及175戶國軍職務宿舍，預計民國117年竣工，總工程經費約新台幣40億2960萬元，由中央全額投資興建。

國家住都中心董事長花敬群致詞表示，社會住宅結合國軍職務宿舍是前總統蔡英文持續叮嚀的事，桃園市目前做的最多，中央及地方12萬戶直接興建社宅今年底應該可以達標，包租代管8萬戶月底也能達標。

花敬群指出，透過低建蔽率開放空間，讓社宅與周邊社區形成社會安全網，同時提供社會福利空間，政府會繼續蓋出適合台灣人的社區。總統賴清德說未來要蓋13萬戶，希望地方政府在市地重劃、區段徵收能撥用5%土地興建社宅，也利用基地更大的整體開發區，持續推出更多優質社宅。

內政部次長董建宏說，桃園市從農業區變成經濟發展區，都市的成長需更多舒適生活環境，賴總統的百萬租屋家庭支持計畫，需盤點更多土地並與地方政府合作，希望內政部與桃園市政府攜手盤點開發桃園地區所需要的社宅，以利地方發展。

國家住都中心表示，「振興安居」社宅暨國軍職務宿舍，預定興辦370戶社會住宅及175戶國軍職務宿舍，預計117年竣工，總工程經費約40億2960萬元，由中央全額投資興建。

振興安居約7000平方公尺位於龍岡路三段與福龍街口，鄰近龍岡森林公園及馬祖新村，距離中壢市區僅15分鐘車程，配合周邊國防部營區軍眷居住需求，由國防部提供土地、國家住都中心興辦社會住宅及代建軍職宿舍，是中央在桃園市動土的第7處社宅，也是與國防部合作興建國軍職務宿舍的第3案。

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