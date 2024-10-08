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新竹移工阿嬤床上產子 嬰兒將由伊斯蘭協會帶回母國

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹市勞工處表示，市府於昨天（7日）下午1時許得知「移工產子」案件發生在新竹市後，已積極聯繫仲介並持續追蹤處理情形。圖／取自台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會臉書
新竹市勞工處表示，市府於昨天（7日）下午1時許得知「移工產子」案件發生在新竹市後，已積極聯繫仲介並持續追蹤處理情形。圖／取自台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會臉書

新竹南寮有民眾因家中長輩年事已高，請來印尼籍移工照顧，沒想到該移工竟在阿嬤床上產子，畫面全被監視器拍下引發熱議。新竹縣勞工處表示昨天獲報後，立即聯繫仲介並持續追蹤處理情形，目前該名移工和嬰兒已由伊斯蘭協會帶回，待母國安頓。

新竹市勞工處表示，市府於昨天（7日）下午1時許得知「移工產子」案件發生在新竹市後，已積極聯繫仲介並持續追蹤處理情形。據仲介公司回覆，目前該名移工及嬰兒已由伊斯蘭協會帶回，後續會至印尼辦事處辦理護照，並將帶嬰兒回母國安頓。

新竹市勞工處說明，根據「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」第67條的規定，移工在我國生產子女並具備扶養能力的情況下，仍可繼續在台工作。因此，雇主可與懷孕的移工討論勞動合約及待產計畫。若獲得移工同意提前解約，雇主可申請外國人轉出，以便遞補新移工。

勞工處指出，移工提前解約等待轉換雇主期間，則可申請「暫緩辦理轉換雇主」，經勞動部核准後，暫緩期間最長可至生產結束日起60天。如因懷孕產子而與雇主產生勞資爭議，符合勞動部安置相關規定的移工，經地方政府認定雇主未能妥善照顧的情況下，仍可獲得安置。

勞工處說明，若雇主對移工懷孕期間的健康及居住狀況感到擔憂，亦可為移工申請入住政府設立的懷孕移工安置中心。

新竹南寮有民眾因家中長輩年事已高，請來印尼籍移工照顧，沒想到該移工竟在阿嬤床上產子，畫面全被監視器拍下引發熱議。圖／取自台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會臉書
新竹南寮有民眾因家中長輩年事已高，請來印尼籍移工照顧，沒想到該移工竟在阿嬤床上產子，畫面全被監視器拍下引發熱議。圖／取自台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會臉書

新竹 移工 雇主

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