竹市與竹縣竹東與寶山部分區域 10/15停水9小時
台灣自來水公司今天表示，因應施工，竹市香山區、東區以及竹縣的竹東鎮、寶山鄉將於10月15日上午9時起停水9小時，影響約2.7萬戶，民眾可多留意並提前儲水備用。
台灣自來水公司第三區管理處今天發布新聞稿指出，因辦理「寶山淨水場配電設備變比器更新」及「113年度寶山淨水場高低壓電力設備定期檢測」停電施工，從15日上午9時至下午6時止供停水9小時，影響約2.7萬戶。
自來水公司說，停水區域包含竹市東區的金山里、科園里、仙水里、明湖里、柴橋里；香山區的東香里、香村里、茄苳里、美山里、朝山里、海山里、鹽水里、大湖里、內湖里、南隘里、中隘里。
新竹縣部分，有竹東鎮的二重里（學府路、雲南路）、柯湖里；以及寶山鄉的山湖村、寶山村、油田村、三峰村、大崎村、雙溪村、雙新村、新城村、寶斗村、深井村。
自來水公司指出，水壓降低期間應關閉抽水機電源、慎防火警，若未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫導致馬達損壞或造成火災，也容易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。另外，建築物自來水進水口低於地面用戶，停水期間應將總表前制水閥關閉，避免可能虹吸污染發生。
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