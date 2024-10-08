住宅地不夠分引反彈 新竹科三計畫昨現勘居民有意見

新竹縣積極推動竹科三期計畫（科三計畫），將其視為桃竹苗大矽谷計畫重要一環，昨內政部土地徵收審議小組現勘計畫內社會住宅用地、主要農業區和住宅區，及產業專用區，雖尚無結論，不過地方居民紛紛表達意見「沒有地主願意配回農地」，新竹縣府產發處今回應「將收集民意再研議」。

新竹縣府產發處表示，針對民眾有許多看法，新竹縣府將收集相關民意，後續會整理民眾意見，再送土地徵收審議小組進行研議。

科三計畫都市計畫面積達453.94公頃，範圍包含竹東頭重、二重、三重與柯子湖部分地區，計畫內規畫住宅區、商業區、產業專用區、農業區、學校及相關公共設施等用地，屆時將採土地徵收後重劃再配回給地主。

縣議員林昭錡指出，縣政府若真的要完成區段徵收，還是可以照著程序走，只是面對住宅區不夠分配的問題，沒有地主願意選擇配回農業區，那這些農業區要怎麼辦，縣府應提出配地辦法，且該區域地價已經10多年未調整，確定要徵收應進行地價調整。

新竹縣府指出，科三計畫於今年7月已送內政部土地徵收審議小組審議，昨現勘主要是了解實際現況，且由土徵審議小組聽取縣府簡報和民眾意見，舉行區段徵收公益性及必要性評估報告第1次會議。

會議上，關心科三計畫發展的地方團體均推派代表出席並踴躍發言，居民希望透過科三的整體規畫及區段徵收辦理，為地方帶來已期盼近40年的重要發展，也希望重視維護農業生產環境、產業專用區的發展與利用，以及改善地區交通。

新竹縣府認為，科三計畫已納入桃竹苗大矽谷計畫，產業發展定位及空間區位均與國家政策緊密扣合，並配合規畫社會住宅用地，說明計畫採土地徵收有明確的公益性與必要性。