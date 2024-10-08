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竹北農食野餐市集10/19登場 助農產推廣

中央社／ 新竹縣8日電

新竹縣竹北市公所19日將舉辦竹北農食野餐市集，市長鄭朝方今天說，活動在公16公園舉行，並結合草地音樂會、市集等，也協助農產在地經營與推廣。

竹北市公所今天舉辦「竹北農食野餐市集」宣傳記者會，鄭朝方致詞說，10月19日將於十興路一段德興宮旁的綠地（公16公園）舉辦，現場有草地音樂會，並結合在地食材推出農食餐點組，內含漢堡、佐醬是新鮮果汁等，民眾可以於網路預購。

他表示，此次活動還安排有新台幣1元競拍活動，提供竹北蔬果袋以1元起標、每拍10元，並隨機搭配在地農民種植的當季蔬菜、水果、白米、醋飲等，以趣味方式提升在地農特產的買氣及曝光度。

鄭朝方指出，竹北市耕地面積達1577公頃，公所輔導各式產銷班並與青農共創竹北好市集，盼整合竹北農民，並打造品牌，以創造市場差異化、增加經濟效益。

北農 鄭朝方 音樂會

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