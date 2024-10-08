竹縣總圖遭指沒質感 文化局長因健康請辭退休

無黨籍新竹縣議員邱靖雅昨天指縣府耗資9.5億元建縣立總圖書館「屋頂似鐵皮沒質感」，承辦的竹縣文化局長章宗耀今天說，因身體狀況正式請辭退休，10月16日生效。

新竹縣政府今天進行主管會報，章宗耀會中表示，他在今年1月31日上任文化局長，8個多月以來很喜歡文化局的工作，會請辭退休是因健康檢查後，發現身體狀況有問題，且家人強烈要求並經審慎考量後不得不離開。

對此，新竹縣長楊文科說，為健康問題同意讓章宗耀退休，日期從10月16日起生效，目前職務暫由文化局副局長朱淑敏代理。

邱靖雅昨天揭露竹縣府以新台幣9.5億元新建縣立總圖書館，卻遭民眾反映毫無質感，對於章宗耀請辭退休情形，邱靖雅說，表示尊重。

邱靖雅指出，但在總圖的規劃與設計與民眾認知落差大，文化局也應盡快與民眾溝通，進行相關改善，否則此建築物（總圖）看起來實在「太低俗也沒質感」。

新竹縣文化局今天透過文字表示，目前未有規劃開說明會，但屋頂部分，已請建築師確認後續優化方式，將於10月14日召集會議進行討論。

文化局說，對於在總圖3樓與4樓裝設上層金屬屋面材質，是因採用鋁合金烤漆鋁板，此特性是可因應天氣變化，而耐候度極佳，鋁材質被稱為綠色金屬，輕質材料可無限回收，鋁的碳足跡明顯低於玻璃增強塑料，鋁的塗覆方式也是在金屬上塗漆的環保工藝。

文化局指出，竹縣立總圖書館於民國111年舉行動土典禮，預計在113年下半年完成建築工程進入室內裝修工程階段，有望在114年底開館。