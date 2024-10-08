快訊

逢甲商圈刺青店起火！濃煙竄天飄到中市府 42消防員緊急滅火

遭駭客攻擊？證交所官網8日下午再度當機

清泉崗士兵打靶出意外身亡 軍方證實：槍托撞擊地面「下顎中彈」

竹縣總圖遭指沒質感 文化局長因健康請辭退休

中央社／ 新竹縣8日電

無黨籍新竹縣議員邱靖雅昨天指縣府耗資9.5億元建縣立總圖書館「屋頂似鐵皮沒質感」，承辦的竹縣文化局長章宗耀今天說，因身體狀況正式請辭退休，10月16日生效。

新竹縣政府今天進行主管會報，章宗耀會中表示，他在今年1月31日上任文化局長，8個多月以來很喜歡文化局的工作，會請辭退休是因健康檢查後，發現身體狀況有問題，且家人強烈要求並經審慎考量後不得不離開。

對此，新竹縣長楊文科說，為健康問題同意讓章宗耀退休，日期從10月16日起生效，目前職務暫由文化局副局長朱淑敏代理。

邱靖雅昨天揭露竹縣府以新台幣9.5億元新建縣立總圖書館，卻遭民眾反映毫無質感，對於章宗耀請辭退休情形，邱靖雅說，表示尊重。

邱靖雅指出，但在總圖的規劃與設計與民眾認知落差大，文化局也應盡快與民眾溝通，進行相關改善，否則此建築物（總圖）看起來實在「太低俗也沒質感」。

新竹縣文化局今天透過文字表示，目前未有規劃開說明會，但屋頂部分，已請建築師確認後續優化方式，將於10月14日召集會議進行討論。

文化局說，對於在總圖3樓與4樓裝設上層金屬屋面材質，是因採用鋁合金烤漆鋁板，此特性是可因應天氣變化，而耐候度極佳，鋁材質被稱為綠色金屬，輕質材料可無限回收，鋁的碳足跡明顯低於玻璃增強塑料，鋁的塗覆方式也是在金屬上塗漆的環保工藝。

文化局指出，竹縣立總圖書館於民國111年舉行動土典禮，預計在113年下半年完成建築工程進入室內裝修工程階段，有望在114年底開館。

文化局 新竹 邱靖雅

延伸閱讀

竹縣總圖才遭嫌像鐵皮屋 文化局長狀況危險突傳退休

影／全台第52所 竹縣信勢國小獲歐德贊助改造圖書室

竹縣市11日近12萬戶大停水 為減少影響將「摸黑」施工

新竹縣立總圖書館新建工程斥資9.5億 挨批像「鐵皮屋」

相關新聞

新竹移工阿嬤床上產子 嬰兒將由伊斯蘭協會帶回母國

新竹南寮有民眾因家中長輩年事已高，請來印尼籍移工照顧，沒想到該移工竟在阿嬤床上產子，畫面全被監視器拍下引發熱議。新竹縣勞...

住宅地不夠分引反彈 新竹科三計畫昨現勘居民有意見

新竹縣積極推動竹科三期計畫（科三計畫），將其視為桃竹苗大矽谷計畫重要一環，昨內政部土地徵收審議小組現勘計畫內社會住宅用地...

苗栗柴燒暨陶瓷博覽會主題傳承與新變 11／16登場

國際苗栗柴燒暨陶瓷藝術博覽會將於下月16日在公館陶瓷博物館登場，今年主題「傳承」與「新變」，吸引全球141件參加徵選，將...

103歲人瑞長青田徑記錄！張善政祝壽 桃園年增150百歲人瑞

九九重陽節將至，「四代同堂好福氣」！桃園市長張善政今天中午向大溪區百歲人瑞黃邱却祝壽，幫阿嬤戴上總統府贈送金鎖片、市府贈...

斥資40億全台第3處社宅結合職舍動工 2028年提供545戶

桃園市中壢區振興安居社會住宅暨國軍職務宿舍，今舉行動工典禮，將興建地上14層、地下3層，共計370戶社會住宅及175戶國...

桃園欣榮焚化廠整改完畢 將加速處理掩埋場暫置垃圾

桃園市欣榮焚化廠2001年商轉迄今已逾20年使用年限，去年10月起進行整建改造工程，針對10大項目進行更新，桃園市環保局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。