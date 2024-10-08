桃園欣榮焚化廠整改啟用 將加速處理暫置垃圾
桃園市欣榮焚化廠自民國90年商轉至今已逾20年的使用年限，去年10月起進行整建改造工程，針對10大項目進行更新，今年9月底完工並運轉，將加速處理垃圾掩埋場暫置垃圾。
桃園市政府環保局今天向媒體表示，欣榮廠整改工程針對10大項目進行更新，其中的空污防制設備更是下重本，全數更換為新式的陶瓷觸媒濾管，在有限空間下安裝多達8640支濾管，噴藥系統也改為碳酸氫鈉，提升有害氣體削減率並大幅減少飛灰產生量。
環保局指出，整改後的欣榮焚化廠加上去年底商轉的生質能中心，已有餘裕量處理桃園轄內掩埋場的暫置垃圾，目前已經著手規劃相關移除方案，針對轄內暫置垃圾做有效率處理。
環保局也說，整改後的欣榮焚化廠，不僅發電能力與運轉效能大幅提升，可以保證運轉的穩定性外，也可降低空氣污染排放，後續將持續加強垃圾去化管道，並優化垃圾處理設施及活化垃圾掩埋場，提升廢棄物處理效能及掩埋場環境復育。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言