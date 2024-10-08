103歲人瑞長青田徑記錄！張善政祝壽 桃園年增150百歲人瑞

九九重陽節將至，「四代同堂好福氣」！桃園市長張善政今天中午向大溪區百歲人瑞黃邱却祝壽，幫阿嬤戴上總統府贈送金鎖片、市府贈送金戒子及2萬禮金，驚訝老人10年前參加全國及亞洲長青田徑錦標賽拿下金牌破全國記錄，張善政說，桃園是寶地，今年將近500位人瑞，單單今年百歲人瑞150人，鼓勵市民維持運動，跟黃奶奶一樣活得健康。

家住大溪區老城區的百歲人瑞黃邱却今年103歲，身健更朗，今天穿戴衣服整齊，在兒孫陪同下等候，張善政由社會局長陳寶民、議員李柏坊等人陪同，向黃邱却贈送戴上總統府暨衛生福利部聯名金鎖片、市府贈送金戒子、「福壽雙全」琉璃、金箔畫獎牌及重陽禮金2萬元，張善政也陪同人瑞切糕恭賀及合影，場面和樂，讓人瑞阿嬤十分開心。

黃邱却阿嬤至今耳聰目明，四代同堂，她在2009及2011年全國長青田徑錦標賽獲金牌及創下全國長青記錄，黃邱却說，當年因手無法抬起，開始打羽毛球至今，打了39年，喜歡運動，並在90至94歲參加長青田徑錦標賽的百米及200米4次，都拿到金牌，她平常隨便吃，走路運動養生。

她的兒子、媳婦表示，以前阿嬤飲食隨便吃，近年吃得較清淡，喜歡吃丁香魚炒花生，以前打羽毛球，還參加長青田徑賽，現在住3樓每天自己爬樓梯和走路運動，快樂過生活。