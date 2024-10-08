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斥資40億全台第3處社宅結合職舍動工 2028年提供545戶

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市中壢區振興安居社會住宅暨國軍職務宿舍，今舉行動工典禮，將興建地上14層、地下3層，共計370戶社會住宅及175戶國軍職務宿舍，預計2028年竣工。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢區振興安居社會住宅暨國軍職務宿舍，今舉行動工典禮，將興建地上14層、地下3層，共計370戶社會住宅及175戶國軍職務宿舍，預計2028年竣工。記者翁唯真／攝影

桃園市中壢區振興安居社會住宅暨國軍職務宿舍，今舉行動工典禮，將興建地上14層、地下3層，共計370戶社會住宅及175戶國軍職務宿舍，預計2028年竣工，總工程經費約40億2960萬元，由中央全額投資興建，鄰近的龍岡好室驗收中，預計明年招租。

振興安居約7000平方公尺位於龍岡路三段與福龍街口，鄰近龍岡森林公園及馬祖新村，距離中壢市區僅15分鐘車程，配合周邊國防部營區軍眷居住需求，由國防部提供土地、國家住都中心興辦社會住宅及代建軍職宿舍，為中央於桃園市動土的第7處社宅，也是暨龍岡好室、新北市泰山的貴和安居，第3處設宅結合職軍宿舍案例。

國家住都中心董事長花敬群表示，社宅結合職舍是前總統蔡英文持續叮嚀大家的事情，桃園目前做的最多，中央及地方12萬戶直接興建社宅，今年底應可達標，包租代管8萬戶月底也能達標。

花敬群說，社宅非大量的蓋就好，採取低建蔽率的開放空間，讓社宅與周邊社區形成社會安全網，也提供社會福利空間，會繼續蓋出適合台灣人適合的社區。賴清德總統喊未來要蓋13萬戶，希望地方政府在市地重劃、區段徵收能撥用5％土地興建社宅，也能利用基地更大的整體開發區蓋更多，持續推出優質社宅。

內政部次長董建宏表示，桃園從農業區變成經濟發展區，都市成長需要更多舒適生活環境，賴清德的百萬租屋計畫，共有25萬戶，需要更多地方中央合作及合適基地，將桃園住居環境開發有利地方發展。

桃園市都市發展局長江南志說，桃園整開區慢慢調整為以社宅為中心，因地方民眾都希望有公共建設，因此將公共設施都放進社宅中，讓步行200至300公尺的鄰里以社宅為中心，再外擴到醫療及更廣域都市範圍，將會改變整個城市結構。

振興安居將興建地上14層、地下3層，共計370戶社會住宅及175戶國軍職務宿舍，還會設置日照中心、市民活動中心，提供在地友善的照護設施及集會空間。

桃園市中壢區振興安居社會住宅暨國軍職務宿舍，今舉行動工典禮，將興建地上14層、地下3層，共計370戶社會住宅及175戶國軍職務宿舍，預計2028年竣工。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢區振興安居社會住宅暨國軍職務宿舍，今舉行動工典禮，將興建地上14層、地下3層，共計370戶社會住宅及175戶國軍職務宿舍，預計2028年竣工。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢區振興安居社會住宅暨國軍職務宿舍，今舉行動工典禮，將興建地上14層、地下3層，共計370戶社會住宅及175戶國軍職務宿舍，預計2028年竣工。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢區振興安居社會住宅暨國軍職務宿舍，今舉行動工典禮，將興建地上14層、地下3層，共計370戶社會住宅及175戶國軍職務宿舍，預計2028年竣工。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢區振興安居社會住宅暨國軍職務宿舍，今舉行動工典禮，將興建地上14層、地下3層，共計370戶社會住宅及175戶國軍職務宿舍，預計2028年竣工。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢區振興安居社會住宅暨國軍職務宿舍，今舉行動工典禮，將興建地上14層、地下3層，共計370戶社會住宅及175戶國軍職務宿舍，預計2028年竣工。記者翁唯真／攝影

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