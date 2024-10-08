桃園欣榮焚化廠整改完畢 將加速處理掩埋場暫置垃圾

桃園市欣榮焚化廠2001年商轉迄今已逾20年使用年限，去年10月起進行整建改造工程，針對10大項目進行更新，桃園市環保局今天表示，整改工程已於今年9月底完工並起爐運轉，將加速處理轄內垃圾掩埋場暫置垃圾。

環保局表示，欣榮焚化廠自2001年商轉至今，整改針對10大項目進行更新，包括爐床、垃圾吊車、鍋爐及廢氣處理系統等，其中，空汙防制設備更是下重本，全數更換為新式的陶瓷觸媒濾管，在有限的空間下安裝多達8640支濾管，也讓此次工程難度增加，噴藥系統亦改為碳酸氫鈉，提升有害氣體削減率，並大幅減少飛灰產生量。

環保局表示，欣榮焚化廠整改期間除加強進廠垃圾落地檢查，亦定期辦理工程進度及安全查核，要求廠方務必按照整改計畫及相關規範進行施工作業，確保安全防護措施落實執行，期間工程進度雖有延誤，但仍順利完成整改工作，後續將針對轄內暫置垃圾做有效率處理。

環保局表示，整改後的欣榮焚化廠，發電能力與運轉效能提升，同時降低空污排放，符合未來更嚴格的空汙排放標準，加上去年底商轉的桃園生質能中心，已有餘裕量處理桃園轄內掩埋場的暫置垃圾，目前已經著手規劃相關移除方案及復育活化。

另，環保局將持續推動各項源頭減量措施，如限制一次性用品、推廣循環杯、資源回收分類、廚餘全回收及專用垃圾袋推廣試辦等，從源頭與管末並進，加速解決桃園垃圾問題。