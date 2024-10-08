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雙十「類連假」 苗栗警方發布國道、台61線管制措施

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今年雙十國慶是星期四，苗栗縣警局預判可能出現類連假車潮，建議車輛行經國道3號或台61線西濱快速公路，注意相關機通管制或疏導措施。圖／苗栗縣警局提供
今年雙十國慶是星期四，苗栗縣警局預判可能出現類連假車潮，建議車輛行經國道3號或台61線西濱快速公路，注意相關機通管制或疏導措施。圖／苗栗縣警局提供

今年雙十國慶雖未遇連假，但民眾可能自行請假1天，加上11日為民俗節日重陽節，屆時將成為4天「類連假」，苗栗縣警察局預判國道、台61線交通流量將大幅增加，目前已規畫縣內國道、台61線相關交通疏導及管制措施，呼籲用路人注意。

縣察局指出，國道1號頭份及國道3號香山等2處交流道（南向）於本次假期均未實施高乘載管制，請民眾多加利用。另外依重點路段疏運措施交通預測，10月10及12日南向路段台61線香山至竹南將出現大量返鄉及旅遊車潮每小時達670輛車次，第4天（10月13日16至19時尖峰時段）預估 北返車流後龍至香山每小時交通量達1000車次，全日交通量更可達1萬車次。

由於目前西濱觀海大橋、玄寶大橋、西湖溪橋施工中，其中玄寶大橋改建工程南北向僅剩快、慢各1車道，對車流順暢有相當程度影響，警方將在台61線竹南至後龍段12處平面交岔路口號誌實施遞亮式優化時制，同樣於管制時段調整行車管制號誌總周期270秒北上續進（其餘時段為總週期190秒北上續進）。

建議民眾行駛台61線南下可於博愛街匯出至慢車道後左轉→博愛街→ 台13甲線→台1己線 →苗9線→苗8線→台61線續行。北上則於台61後龍交流道下匝道→台6線→國道3號後龍交流道→國道3號竹南交流道→台1己線→台61線續行。

國道 車道 連假

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