鍾東錦認大矽谷苗栗有土地優勢 指示團隊盤點量身打造

桃竹苗大矽谷計畫核定，苗栗縣長鍾東錦認為苗栗有土地成本相對便宜的優勢，指示團隊盤點招商進駐，確認實驗中學位置，把握機會量身打造，讓苗栗脫胎換骨，擺脫財政的窘境。

鍾東錦今天在縣務會議透露，昨晚參加桃園市長張善政邀請的桃竹苗首長餐聚，大矽谷計畫是焦點之一，他認為4個縣市可以互相搭配，各縣市主要希望來的廠商是什麼？因為國家科學及技術委員會不可能照單全收提報的基地，需要溝通彼此有互補性。

4縣市談及提報大矽谷的基地地點與面積，鍾東錦說，條件都沒有苗栗那麼好，像新竹科學園區3期跟關埔，關埔如果一做好，建地至少1坪100萬元，苗栗土地成本相對便宜，招商的機會更大，但也希望鄉親不要炒土地影響發展。

鍾東錦指出，苗栗提報的頭份、竹南及後龍3塊基地有優勢，交通條件也好，但比較擔心的是竹南、頭份上下班的壅塞問題，工務處、警察局及相關單位一定要做好規畫與準備，讓交通順暢。

此外，大矽谷上位計畫核定後，地方殷盼的實驗中學案，也要加快腳步，協調新竹科學園區管理局等單位，確認學校的位置設在產專區、竹南基地，還是就在竹南頭份市區？他也會建議國科會土地分回少一點，提高容積率，可以讓路更寬、公園更大，生活機能跟環境更好。

鍾東錦強調，縣府會下鄉跟鄉親說明，尊重地方、鄉鎮市長的意見，大家一起把大矽谷做好，他是很有信心，把握機會希望讓苗栗脫胎換骨，擺脫財政的窘境，讓苗栗越來越好。