快訊

中職／季後賽程公布！大巨蛋「保底」3場 若獅隊晉級加1場

北市松山區休旅車衝撞麵店壓傷闆娘 67歲駕駛OHCA送醫不治

釋共軍演訊息 蕭旭岑：防賴清德「戳眼」挑釁換政治利益

聽新聞
0:00 / 0:00

鍾東錦認大矽谷苗栗有土地優勢 指示團隊盤點量身打造

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
桃竹苗大矽谷計畫核定，苗栗縣長鍾東錦認為苗栗有優勢，指示團隊把握機會量身打造，讓苗栗脫胎換骨。記者范榮達／攝影
桃竹苗大矽谷計畫核定，苗栗縣長鍾東錦認為苗栗有優勢，指示團隊把握機會量身打造，讓苗栗脫胎換骨。記者范榮達／攝影

桃竹苗大矽谷計畫核定，苗栗縣長鍾東錦認為苗栗有土地成本相對便宜的優勢，指示團隊盤點招商進駐，確認實驗中學位置，把握機會量身打造，讓苗栗脫胎換骨，擺脫財政的窘境。

鍾東錦今天在縣務會議透露，昨晚參加桃園市長張善政邀請的桃竹苗首長餐聚，大矽谷計畫是焦點之一，他認為4個縣市可以互相搭配，各縣市主要希望來的廠商是什麼？因為國家科學及技術委員會不可能照單全收提報的基地，需要溝通彼此有互補性。

4縣市談及提報大矽谷的基地地點與面積，鍾東錦說，條件都沒有苗栗那麼好，像新竹科學園區3期跟關埔，關埔如果一做好，建地至少1坪100萬元，苗栗土地成本相對便宜，招商的機會更大，但也希望鄉親不要炒土地影響發展。

鍾東錦指出，苗栗提報的頭份、竹南及後龍3塊基地有優勢，交通條件也好，但比較擔心的是竹南、頭份上下班的壅塞問題，工務處、警察局及相關單位一定要做好規畫與準備，讓交通順暢。

此外，大矽谷上位計畫核定後，地方殷盼的實驗中學案，也要加快腳步，協調新竹科學園區管理局等單位，確認學校的位置設在產專區、竹南基地，還是就在竹南頭份市區？他也會建議國科會土地分回少一點，提高容積率，可以讓路更寬、公園更大，生活機能跟環境更好。

鍾東錦強調，縣府會下鄉跟鄉親說明，尊重地方、鄉鎮市長的意見，大家一起把大矽谷做好，他是很有信心，把握機會希望讓苗栗脫胎換骨，擺脫財政的窘境，讓苗栗越來越好。

矽谷 鍾東錦 頭份

延伸閱讀

竹南頭份住都業務需求提升 增設苗北辦公室就近服務

苗縣府工商發展處成立苗北辦公室 民代：地方一大利多

苗栗推氫能源地熱發電 預計2026年促參導入民間投資

苗栗沒有明顯風雨放颱風假 鍾東錦：料敵從嚴

相關新聞

竹縣總圖才遭嫌像鐵皮屋 文化局長狀況危險突傳退休

即將在明年開館的新竹縣立總圖書館已接近完工，前天才傳出「鐵皮屋頂」惹來批評「沒質感」，今天即傳出負責工程的新竹縣文化局長...

鍾東錦認大矽谷苗栗有土地優勢 指示團隊盤點量身打造

桃竹苗大矽谷計畫核定，苗栗縣長鍾東錦認為苗栗有土地成本相對便宜的優勢，指示團隊盤點招商進駐，確認實驗中學位置，把握機會量...

希望降低交通死亡事故 竹市本月16日啟動11處科技執法

新竹市地狹人稠，易發生車禍，市府統計，今年一至七月行人30日交通死亡事故較去年同期增加10件，這10件皆發生於一至三月，...

大湖廣停一、二 停車將收費最快年底上路

苗栗縣大湖鄉市區「廣停一」、「廣停二」約50個停車格因長期被占用一位難求，民眾怨聲載道，鄉公所徵詢176個鄰意見，有16...

桃園YouBike 加站不加「輛」挨批

桃園YouBike今年初升級2.0系統，站點從417處增加到491處，但車輛數10618輛與系統升級前差不多，議員批評，...

桃園YouBike 1.0退場…逾千輛用不到4年還很新 將無償撥用

桃園YouBike 1.0系統場站9月1日退場，車輛也因無法與2.0系統對接面臨淘汰，但交通局調查車齡4年以內的車有1千...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。