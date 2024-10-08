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竹縣總圖才遭嫌像鐵皮屋 文化局長狀況危險突傳退休

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣文化局長章宗耀宣布因健康因素退休。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣文化局長章宗耀宣布因健康因素退休。記者巫鴻瑋／攝影

即將在明年開館的新竹縣立總圖書館已接近完工，前天才傳出「鐵皮屋頂」惹來批評「沒質感」，今天即傳出負責工程的新竹縣文化局長章宗耀向縣長楊文科自請退休，上午他本人現身縣府主管會報說明，自陳是因「（身體）狀況很危險」，不得不退休。

楊文科表示，章宗耀已經向他說明是因身體檢查後發現心臟出問題，令其家人非常擔心，要求章宗耀「一定要休息」。楊文科感謝章宗耀在任期內盡心盡力、負責盡職，表現也非常優異，但為了健康的問題，不得不讓他辭職，10月16日就會生效，職務將暫由文化局副局長朱淑敏代理。

章宗耀也親自出面說明，感謝新竹縣讓他在公職生涯最後階段能夠回到藝術本業服務，而今年1月31日上任文化局長一職以來，8個多月來，很喜歡文化局的工作。不過他提到，因為健康檢查心臟有狀況，醫師特別警告「狀況很危險」，即便心臟裝了支架，回診狀況仍不理想，且家人不支持繼續工作，因此只能遺憾宣布去職。

章宗耀是今年才以政務官身分從前文化局長李安妤手中接棒，同時接下新竹縣總圖的監工任務，不過新竹縣總圖興建過程爭議不斷，即便工程進度已經超過9成接近完工，近期仍因施工成果不如民眾預期，被批屋頂像鐵皮屋而引發議論。

民代抨擊縣府斥資9.5億元卻蓋出「鐵皮屋頂」，成了沒有質感的建築，雖昨天下午縣府緊急共商要討論如何改善，不過今天就傳出主導的文化局長突然退休，引發外界聯想是否是因總圖爭議，令章宗耀不再戀棧局長職務。

圖書館 文化局 新竹 楊文科

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