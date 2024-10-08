大湖廣停一、二 停車將收費最快年底上路

苗栗縣大湖鄉市區「廣停一」、「廣停二」約50個停車格因長期被占用一位難求，民眾怨聲載道，鄉公所徵詢176個鄰意見，有167個鄰贊成收費，鄉長黃惠琴將於11月鄉民代表會提案，使用者付費機制最快將於年底上路。

大湖鄉市區腹大狹窄，「廣停一」、「廣停二」周邊醫院、政府機關林立，又鄰近市場和商圈，停車需求大，許多人認為有免費停車場很幸福，但有人不願意珍惜，長期被人占用，成為少數人獨享福利；鄉公所為此調查全鄉176個鄰長意見，有167鄰盼「廣停一」、「廣停二」收費，提升周轉率。

「鄉民的看法、說法與建議，我都看見了、聽到了！」黃惠琴說，「廣停一」、「廣停二」先前土地原為苗栗縣政府所有、縣警察局管理，她上任後，就向縣府申請撥用管理，獲縣長鍾東錦支持，而縣府今年5月底定完成撥用程序。

鄉公所今年7月向鄉代會提「苗栗縣大湖鄉公有停車場管理自治條例」法案，經代表會表決通過，而籌備、建置停車場的相關費用200多萬元預計今年11月提案在定期會提墊付案，盼能趕在年底前實施。