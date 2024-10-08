桃園YouBike 加站不加「輛」挨批

桃園YouBike今年初升級2.0系統，站點從417處增加到491處，但車輛數10618輛與系統升級前差不多，議員批評，「加站不加『輛』」，愈來愈多人遇到「有站無車」窘境，年底還要再增站，借不到車會更嚴重。桃園市交通局長張新福表示，將加強調度，明年爭取預算再添購1400輛。

台中YouBike2.0約1萬輛自行車，與過去1.0、2.0系統共存時期近2萬輛車差很多，台中市審計處點名「無車可借」狀況頻傳。台中市交通局表示，公共自行車周轉率提高，借車人數增加才會借不到車，今年預計增加2千多輛，未來逐年增加。

YouBike重度使用者表示，學校、捷運周邊的YouBike站點，尖峰時段常沒車，或者周轉率較低的小站，車子一旦被借走，得等很久才會補車，除了增加車輛，調度也很重要。

桃園市交通局昨赴議會工作報告，交通局表示，桃園YouBike 1.0系統上月退場，2.0系統全面啟用，目前站點超過400處，一般車9019輛、電輔車1599輛，預計年底站點增至517處，逐年增加100站，2028年達全市目標為750站。

不過，議員劉仁照、李宗豪反映桃園站點目前六都最少，與雙北上千站相差甚遠。議員魏筠、張碩芳建議交通局設法增加站點。議員錢龍、謝美英指問題是「加站不加『輛』」，部分小站投放車輛少，經常借不到，「有站無車」也是沒有用。議員張曉昀籲多添購電輔車。

張新福表示，桃園目前YouBike車輛數對應全市人口數約1比218，比例在六都排第三，供需尚屬充足，會爭取預算，盼明年能再增加1400輛；另將請微笑單車公司檢討「有站無車」情況，分析車輛周轉率，調整投放數量並加強調度頻率，滿足騎乘需求。

桃園議員余信憲建議，交通局可參考國外共享單車獎勵機制，只要民眾將YouBike從車多的站點騎到車少的站點，提供點數供消費使用。張新福認為，此辦法創新，將與智慧城鄉發展委員會討論研究。