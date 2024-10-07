桃園YouBike 1.0退場…逾千輛用不到4年還很新 將無償撥用
桃園YouBike 1.0系統場站9月1日退場，車輛也因無法與2.0系統對接面臨淘汰，但交通局調查車齡4年以內的車有1千多輛，棄之可惜，現開放校園、鄰里或其他公部門申請無償撥用，其中有274輛已確定移撥。
桃園市議員謝美英今在議會質詢交通局提到，YouBike造價不低，1.0系統一輛要價1萬3千元，現在系統退場，堪用的車輛該何去何從；關於YouBike 1.0系統車輛去向，交通局曾研議免費提供休閒農業區，但休閒農業區業者擔心維修保養增加營運成本，也擔心未來零件不好找，截至目前多持觀望態度。
交通局長張新福表示，桃園1.0系統車輛約有1萬輛，有一半經評估不堪用已經報廢，而車齡4年以內的車輛有1千多輛，將捐贈給學校、里辦公室或休閒農場，其他公部門若有需求也可申請。另外也在評估將部分車輛於捐贈時擇數量一併移撥給申請單位，作為替換零件之用。
交通局補充，YouBike 1.0的零件與市售單車的零件通用，不用擔心故障無法修理，未來會加強媒合給有需求者。
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