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桃園社企廢棄物變黃金 廢塑膠再製珊瑚椅奪德國IF大獎

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市府社企的綠腳印展示廢棄物再製創新「珊瑚椅」，勇奪德國IF設計大獎。記者曾增勳／攝影
桃園市府社企的綠腳印展示廢棄物再製創新「珊瑚椅」，勇奪德國IF設計大獎。記者曾增勳／攝影

桃園市政府今天下午在平鎮區舉辦社會企業諮詢會，市府社企中心扶植的綠腳印國際公司展示獲今年德國IF設計大獎的廢塑膠再製的「珊瑚椅」，副市長蘇俊賓說，很多社會企業在經濟和社會議題的貢獻很大，市府利用平台鼓勵在地社企發展，關注社福、弱勢照顧、環保，珊瑚椅完全利用廢棄塑膠玩具再製，青年局將採購和分享桃園好設計。

桃園市社會企業中心平鎮館今天展示扶植的「RE’ME菓果」、蜂湧數位商店、綠腳印國際公司3個社企團隊及商品服務，「RE’ME菓果」執行長吳睿麒說，該團隊致力加工外觀不佳被棄置的蔬果，透過加工將醜果保留最天然風味和營養價值，拓展消費性，一年使用4000公斤醜果做成果乾、麵包、果乾茶。

蜂湧數位商店運用人工智慧技術，提供腦性麻痺青年包容性就業機會，營運長詹尹州說，利用AI人工智慧幫助身障弱勢者找到工作；該單位一名具word證照腦性麻痺員工現身說法，表示AI工具很有趣，提升他的工作效率，找到新的賺錢方式，AI讓他的工作更靈活。

綠腳印公司今年獲市府近40萬社企創業租金及設備補助，運用3D列印機以廢棄塑膠玩具當素材列印各種商品，執行長鄒文博展示廢棄塑膠再製的珊瑚椅，適合大人、小孩使用、表示，該公司致力後端玩具回收製成商品，珊瑚椅每張減少15.35公斤二氧化碳排放，希望透過校園推廣讓環保教育理念從小扎根。青年局長侯佳齡說，為鼓勵社企攜手減碳，該局將採購珊瑚椅支持。

蘇俊賓表示，許多社企看到較遠的社會需求，這些社企成長初期一旦獲得支持穩定茁壯，對社會經濟、社會議題的貢獻很大，包括抗生素使用、減少廢棄蔬果及塑料使用，都是賺錢同時讓社會循環發展，市府社企中心平台就是希望讓企業成長初期可以得到政府更多支持和發展。

桃園市副市長蘇俊賓（左三）等人展示勇奪今年獲德國IF設計大獎的廢「珊瑚椅」肯定。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（左三）等人展示勇奪今年獲德國IF設計大獎的廢「珊瑚椅」肯定。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（右三）等人肯定獲德國IF設計大獎的廢塑膠再製「珊瑚椅」。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（右三）等人肯定獲德國IF設計大獎的廢塑膠再製「珊瑚椅」。記者曾增勳／攝影
桃園社企中心扶植的RE’ME菓果一年使用用4000公斤醜果加工，讓消費者喜愛。記者曾增勳／攝影
桃園社企中心扶植的RE’ME菓果一年使用用4000公斤醜果加工，讓消費者喜愛。記者曾增勳／攝影
桃園社企中心扶植的蜂湧數位商店身障員工分享AI幫助找到工作，右為營運長詹尹州。記者曾增勳／攝影
桃園社企中心扶植的蜂湧數位商店身障員工分享AI幫助找到工作，右為營運長詹尹州。記者曾增勳／攝影

桃園 珊瑚 社企 青年

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