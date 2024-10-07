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竹南頭份住都業務需求提升 增設苗北辦公室就近服務

中央社／ 苗栗縣7日電

苗栗縣頭份、竹南地區受竹科外溢效應發展迅速，縣府因應民眾對住宅及都市計畫、建築法規等業務需求增加，設置苗北辦公室就近提供服務，今天揭牌啟用。

苗栗縣政府工商發展處處長詹彩蘋表示，縣府配合中央推動「300億元中央擴大租金補貼專案」支持民眾減輕租屋負擔，經統計112年申請租金補貼件數共6320件，其中竹南鎮及頭份市占總件數45.6%，推廣成效顯著，因應未來國土署擴大補助，擇於竹南頭份地區交界處「竹南鎮公園二街15號1樓」設置苗北辦公室。

詹彩蘋指出，苗北辦公室除有專責人員進駐，提供苗北地區民眾就近申辦服務，另外也規劃都市計畫及建築法規等專業諮詢服務，邀請苗栗縣建築師公會派駐建築師提供免費諮詢，往後因應大矽谷計劃，持續強化相關法規諮詢服務，提升縣府行政輔導功能。

苗栗縣長鍾東錦出席揭牌儀式表示，縣府近年積極招商引資，創造許多就業機會，吸引外來人口移居竹南、頭份地區，透過都市設計審議機制，要求大規模建案提供室內空間作為公益設施，感謝上得開發提供空間，除了今天啟用的苗北辦公室，另有作為親子館等社會福利設施，縣府會妥善利用資源，提供更好的公共服務及生活環境。

工商發展處說，竹南、頭份地區民眾有申辦住宅補貼需求者，可於上班時間就近至「苗北辦公室」申辦，另都市計畫諮詢服務時間為為每週五上午8時至中午12時，建築師進駐服務時間為每週三上午9時30分至11時，苗北辦公室服務電話037-559310、559311、559315，有專人提供服務。

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