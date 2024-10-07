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影／全台第52所 竹縣信勢國小獲歐德贊助改造圖書室

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣湖口鄉信勢國小圖書室獲歐德集團贊助，讓圖書室改頭換面，提供學生更多元、更友善的閱讀環境。圖／新竹縣政府提供
新竹縣湖口鄉信勢國小圖書室獲歐德集團贊助，讓圖書室改頭換面，提供學生更多元、更友善的閱讀環境。圖／新竹縣政府提供

新竹縣湖口鄉信勢國小圖書室因書櫃、桌椅老舊，近來圖書借閱量雖增加，但舊有設施和空間規畫無法收納豐富的藏書，經縣府教育局引薦，獲得系統家具廠商歐德集團「百閱公益計畫」贊助改造，成為歐德贊助的第52所幸福圖書室。新竹副縣長陳見賢、歐德集團總經理江衍欣等人上午共同剪綵啟用，讓孩子擁有更好的閱讀環境。

縣府指出，歐德集團於2005年啟動「百閱公益計畫」，目標要全台偏鄉地區建設100所「幸福圖書館」，為孩子創造舒適的閱讀環境，提升學習動力，並善盡企業責任展現公益精神，今年分別在桃園市大坡國中、新竹縣信勢國小興建全台第51、52所「幸福圖書室」。

信勢國小圖書室未修繕前桌面破損，僅能以膠帶修補，書櫃因潮濕老舊變形，館藏書籍收納空間也不足，導致借閱動線狹窄壅擠。信勢國小校長曾德鴻表示，近年學生人數成長，113學年度學生數已達1600人，改善圖書館的需求更急迫，現有館藏已有2.5萬本，但圖書室自1994年落成以來，僅有一次以11萬元經費改善木質地板，感謝教育局引薦歐德集團協助，讓圖書室改頭換面，提供學生更多元、更友善的閱讀環境。

江衍欣表示，信勢國小圖書室改造，由專業設計師團隊對圖書室進行全面改造，從洽談、媒合學校到客製化施工，半年就完工，不僅改善硬體設施，重新調整格局、動線，且使用健康綠建材，以豐富的色彩及主題設計，將閱讀空間變成充滿幸福與創意的學習樂園。原本老舊的圖書室，改造後以藍天白雲為造型，寓意開闊視野，藏書閱讀區以綠意盎然森林造型，寓意生生不息。

陳見賢表示，樂見企業幫助竹縣國小改造圖書室，自縣長楊文科上任以來，新竹縣讀書風氣興盛，對圖書館很重視，讓竹縣獲得圖書借閱率全國第一名的佳績。縣府將持續推動全縣的圖書館室硬體升級，近年已設置41所學校社區共讀站，並與民間企業合作爭取資源最大化。

新竹縣湖口鄉信勢國小圖書室獲歐德集團贊助，讓圖書室改頭換面，提供學生更多元、更友善的閱讀環境。記者胡蓬生／攝影
新竹縣湖口鄉信勢國小圖書室獲歐德集團贊助，讓圖書室改頭換面，提供學生更多元、更友善的閱讀環境。記者胡蓬生／攝影
新竹副縣長陳見賢（左 ）頒贈感謝狀給歐德集團總經理江衍欣。圖／新竹縣政府提供
新竹副縣長陳見賢（左 ）頒贈感謝狀給歐德集團總經理江衍欣。圖／新竹縣政府提供
新竹縣湖口鄉信勢國小圖書室獲歐德集團贊助，讓圖書室改頭換面，提供學生更多元、更友善的閱讀環境。記者胡蓬生／攝影
新竹縣湖口鄉信勢國小圖書室獲歐德集團贊助，讓圖書室改頭換面，提供學生更多元、更友善的閱讀環境。記者胡蓬生／攝影

公益 圖書館 新竹

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