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桃園YouBike增站不增車 議員憂「有站無車」窘境惡化

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園YouBike2.0站點比1.0多一倍，但車輛數成長幅度小，議員憂調度不及，有站無車情況惡化。本報資料照
桃園YouBike2.0站點比1.0多一倍，但車輛數成長幅度小，議員憂調度不及，有站無車情況惡化。本報資料照

桃園YouBike今年初升級2.0系統，站點從200多處增加到487處，但車輛11959輛與1.0系統時期差不多，部分站點調度投放車輛少，易生有站無車窘境，議員指未來站點還會增加，情況恐更嚴重；交通局長張新福表示爭取明年預算添購1400輛，也加強調度因應。

交通局今赴桃園市議會工作報告，張新福指桃園YouBike 1.0系統已於9月1日退場，2.0系統全面啟用，目前站點逾400處，一般車9019輛、電輔車2940輛，預計年底站點將達517處，未來逐年增加100站，目標2028年達全市750站。

不過，桃園市議員劉仁照和李宗豪都反映桃園YouBike站點目前六都最少，與雙北1千多站相差甚遠；議員魏筠與張碩芳建議交通局應設法增加，方便民眾租借；議員錢龍與謝美英則點出「加站不加輛」的問題，指部分小站調度時投放車輛少，民眾經常借不到，陷有站無車窘境；議員張曉昀也呼籲交通局因應民眾需求添購更多電輔車。

張新福表示，桃園目前YouBike車輛對應全市人口約1比218，比例在六都裡面排第三，供需尚屬充足。2.0系統站點數量雖比1.0系統多一倍，但規模不見得都跟1.0一樣大，不過會持續爭取預算，盼明年能再增加1400輛。至於有站無車情況，後續會向營運廠商微笑單車反映，透過車輛周轉率分析調整投放數量，也會加強調度頻率。

桃園市議員余信憲建議交通局參考國外共享單車獎勵機制，只要民眾將YouBike從車多的站點騎到車少的站點，就給點數供民眾消費使用；張新福認為辦法創新，並非不可行，將與智慧城鄉發展委員會討論研究。

YouBike 共享單車 桃園 議員

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