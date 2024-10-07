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再辦K-POP舞蹈大賽 頭份市秋季育樂活動12、13日登場
苗栗縣頭份市盛事秋季育樂活動10月12日、13日登場，包括K-pop（韓國流行音樂）舞蹈大賽、職籃台啤雲豹啦啦隊MEME熱舞等，還有首度登場的社區趣味運動大會，市長羅雪珠等人邀市民參與起來。
羅雪珠等人今天啟動頭份市秋季育樂活動，今年主題「好動頭份、有YOUNG精彩」，去年大受歡迎K-pop舞蹈大賽，今年有12隊報名參加，12日下午3點首先在頭份市尚順廣場辦理，爭取3萬元冠軍獎金。
尚順廣場接續有氧派對，當晚有氧天王潘若迪開舞，安排台啤雲豹啦啦隊MEME、TERRY江振凱等表演，潘若迪並預告已經連續第五年參與頭份有氧派對，今年會讓大家邊跳邊笑，保證很有氧。
今年首度增加社區趣味運動大會，比的是融合在地與農村特色4項，13日上午9點在頭份國中大操場舉行，單項冠軍1萬元，羅雪珠為參加的25支隊伍授旗，羅雪珠鼓勵大家健康動起來，趣味競賽玩起來，把健康存起來。
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