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桃園103歲人瑞生日願國運昌隆 張善政祝賀贈金戒指、金箔畫獎牌

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
重陽節將至，桃園市八德區榮譽國民之家一名103歲的陳爺爺今天生日，許下願望希望國運昌隆，桃園市長張善政今特別前往祝賀百歲人瑞，並預祝大家重陽節快樂。圖／桃園市社會局提供
重陽節將至，桃園市八德區榮譽國民之家一名103歲的陳爺爺今天生日，許下願望希望國運昌隆，桃園市長張善政今特別前往祝賀百歲人瑞，並預祝大家重陽節快樂。圖／桃園市社會局提供

重陽節將至，桃園市八德區榮譽國民之家一名103歲的陳爺爺今天生日，許下願望希望國運昌隆，更與夫人鄒奶奶鶼鰈情深，可謂八德榮家的模範夫妻。桃園市長張善政今特別前往祝賀百歲人瑞，致贈金戒指、金箔畫獎牌獻祝福，並預祝大家重陽節快樂、身體健康。

103歲的陳克湘爺爺戎馬生涯大半輩子，退伍後仍從事多項基層工作，對國家社會的貢獻不言而喻，今天過生日的陳爺爺，許下願望希望國運昌隆、中華民國萬歲，一生心繫國家，難能可貴。

八德榮譽國民之家主任酆世俊提到，陳克湘爺爺和其夫人鄒自秀奶奶，感情相當融洽，鄒奶奶也給予爺爺無微不至的照顧，可謂八德榮家的模範夫妻。陳爺爺為1949年隨政府軍隊來台的大陸老兵，歷經戰亂，於1971年退伍、2000年入住榮家，喜歡唱歌且擁有一手好廚藝，今天陳爺爺生日，榮家特地準備滷豬腳及麵線，盼透過豬腳及麵線將福氣散播給現場所有人。

張善政代表總統府及衛福部致贈金鎖片及桃市府金戒指、金箔畫獎牌及2萬元重陽禮金，與貴賓們共同為陳爺爺獻上生日快樂歌，祝福身體健康。張善政表示，很開心見到陳爺爺及鄒奶奶賢伉儷兩人身體硬朗且氣色佳，感謝八德榮家的細心照顧，讓長輩們都能安享晚年。

社會局表示，桃園市百歲人瑞共396人，最高齡者112歲，今年甫滿百歲者達146人。此外，65歲以上老年人口截至9月底更達36萬多人，並持續成長中。面對高齡化社會，市府將持續發展多元性、在地性及便利性的老人福利措施，營造高齡友善社會。

重陽節將至，桃園市八德區榮譽國民之家一名103歲的陳爺爺今天生日，許下願望希望國運昌隆，桃園市長張善政今特別前往祝賀百歲人瑞，榮家特地準備滷豬腳及麵線。圖／桃園市社會局提供
重陽節將至，桃園市八德區榮譽國民之家一名103歲的陳爺爺今天生日，許下願望希望國運昌隆，桃園市長張善政今特別前往祝賀百歲人瑞，榮家特地準備滷豬腳及麵線。圖／桃園市社會局提供
重陽節將至，桃園市八德區榮譽國民之家一名103歲的陳爺爺今天生日，許下願望希望國運昌隆，桃園市長張善政今特別前往祝賀百歲人瑞，致贈金戒指、金箔畫獎牌獻祝福。圖／桃園市社會局提供
重陽節將至，桃園市八德區榮譽國民之家一名103歲的陳爺爺今天生日，許下願望希望國運昌隆，桃園市長張善政今特別前往祝賀百歲人瑞，致贈金戒指、金箔畫獎牌獻祝福。圖／桃園市社會局提供

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