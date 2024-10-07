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竹縣市11日近12萬戶大停水 為減少影響將「摸黑」施工

聯合報／ 記者胡蓬生王駿杰／新竹即時報導
新竹縣市10月11日將大停水10小時，受影響停水、降壓用戶接近12萬戶，水公司提醒用戶提早儲水備用。記者胡蓬生／攝影
新竹縣市10月11日將大停水10小時，受影響停水、降壓用戶接近12萬戶，水公司提醒用戶提早儲水備用。記者胡蓬生／攝影

新竹縣市10月11日將大停水10小時，受影響停水、降壓用戶接近12萬戶，水公司為減低停水的影響，屆時將「摸黑」在夜間施工；水公司提醒用戶儲水備用。

自來水公司第三區管理處指出，水公司為穩定大新竹地區供水，辦理「配合新竹二場送竹北、新竹系統分流工程」將停水施工，時間從10月11日晚間9點至12日清晨7點止，合計10小時。

三區處指出，停水施工期間，包括新竹市、竹北市共有9萬9746用戶停水，降壓地區用戶1萬8637戶。

停水區域包括新竹市東區、西區共有46個里6萬2113戶、竹北市有18個里共3萬7633戶，此外，新竹市有1萬8637戶水壓降低。

三區處表示，為降低停水對用戶造成影響，此次施工特別安排在夜間辦理，用戶家中如設有水塔，施工期間比較不會受到停水影響。

此外，自來水公司三區處新竹給水廠配合竹科管理局辦理「寶山鄉環北路道路改善管線遷移工程」，10月11日上午9點到下午3點，將停水6小時；如遇雨天或因特殊原因無法施工時，將另擇期辦理，工程如提早完成會提前供水，這項工程停水區域在新竹縣寶山鄉環北路，共32戶受影響。

水公司提醒，受停水影響住戶請提早於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；停水期間應關閉抽水機電源，如未關閉恐造成馬達空轉產生高溫，嚴重恐釀火災，也可能造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。

停水 新竹 水公司

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