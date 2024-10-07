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苗縣府工商發展處成立苗北辦公室 民代：地方一大利多

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府工商發展處在竹南鎮成立辦公室， 縣長鍾東錦等人今天揭牌。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府工商發展處在竹南鎮成立辦公室， 縣長鍾東錦等人今天揭牌。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣竹南鎮、頭份市蓬勃發展，300億元中央擴大租金補貼專案需求大，占全縣45%，縣府工商發展處今天在竹南鎮成立苗北辦公室， 列為首要任務，將來滾動檢討擴大業務，縣議員徐功凡等人認為是地方一大利多。

苗栗縣上個月底總人口53萬3219人，最多的頭份10萬7254人，其次竹南9萬518人，占了37%，其中，25歲至44歲人口，竹南2萬7607人，頭份3萬3036人，青壯年的租屋需求相對大，縣府統計300億元中央擴大租金補貼專案，全縣前年、去年及今年申請件數，依序3201件、6230件及4280件，竹南、頭份占約45%。

縣府評估苗北雙城竹南、頭份的需求，運用縣府透過都市設計審議機制，建案捐贈的空間，縣長鍾東錦等人今天揭牌成立苗北辦公室（竹南鎮公園二街15號1樓），專責人員進駐，協助申辦住宅補貼業務，另提供都市計畫及建築法規等專業諮詢服務。

工商發展處長詹彩蘋說，中央擴大租金補貼專案成效顯著，明年國土管理署還會加大補充效益，所以在苗北成立辦公室受理申請案，服務包括南庄、三灣等地更多的鄉親，未來會滾動式檢討，因應大矽谷計畫、都市計畫等，提供更多的項目及量能。

徐功凡肯定是苗北辦公室進駐是一大利多，他說，頭份、竹南到苗栗市，車程就要2、30分鐘，辦公室就近便民服務，尤其是大矽谷計畫、公辦都市更新等，頭份、竹南都是重點，地方期待辦公室檢討納入相關業務，有助於進一步發展。

租金補貼 辦公室 頭份

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