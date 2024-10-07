桃園1000坪「彩稻國旗」現身！空拍角度超壯觀

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聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
「2024溪海花卉活動」即將開始，農民以大地為畫布，彩繪出蘿蔔寶寶、孤挺花、西瓜等大園特色農作物。記者朱冠諭／攝影
「2024溪海花卉活動」即將開始，農民以大地為畫布，彩繪出蘿蔔寶寶、孤挺花、西瓜等大園特色農作物。記者朱冠諭／攝影

「2024溪海花卉活動」即將開始，總面積4公頃、全國最大的彩繪稻田，從10日國慶日至20日也將在桃園市大園溪海休閒農業區登場。為展現桃園、大園、家園、農園等意象，彩稻圖騰包括劃過天際的飛機先生、國慶意象、桃園吉祥物ㄚ桃及園哥、蘿蔔寶寶、西瓜娃娃、孤挺花及「I LOVE TAOYUAN」等字樣，現場也搭建3個看台可讓民眾從不同視角觀賞。

農業局表示，現場有1幅超過1000坪的彩稻國旗圖騰，是由在地農友和大園溪海休閒農業區協會，為了歡慶雙十的共同創作，每株彩色稻株都是在地農民親手栽種，這面國旗可以說是從田裡「長」出來的，加上此次大園溪海展區就位在桃園國際機場航道下方，出入境的旅客很有機會可以在飛機上，從天空的視角俯瞰這面獨一無二的彩稻國旗。

農業局表示，彩稻活動開展當天將舉辦「國慶派對」，有魔幻泡泡、雜耍特技等，入場完全免費，現場也有毛毛蟲館、果菜園遊會等主題美拍設施與美拍點，歡迎遊客一起來感受好玩、好拍、好精彩的大園溪海休閒農業區。

農業局也提醒，每年桃園溪海農遊活動都會吸引眾多人潮，為維持交通順暢，周邊部分道路將進行交通管制，請民眾儘量搭乘大眾運輸系統，桃園客運5077可到達會場。

另規畫假日免費接駁車，活動假日期間由A18桃園高鐵站（5號出口客運轉運站11號月台）、文智路停車場（A19桃園體育園區站）至活動會場，以及從溪海往返中壢山東社區的雙展區假日接駁，詳細活動資訊可參考「溪海花卉農遊趣」及「桃園好農」臉書粉絲專頁。

「2024溪海花卉活動」即將開始，總面積4公頃、全國最大的彩繪稻田將在桃園市大園溪海休閒農業區登場。記者朱冠諭／攝影
「2024溪海花卉活動」即將開始，總面積4公頃、全國最大的彩繪稻田將在桃園市大園溪海休閒農業區登場。記者朱冠諭／攝影
「2024溪海花卉活動」即將開始，總面積4公頃、全國最大的彩繪稻田將在桃園市大園溪海休閒農業區登場。記者朱冠諭／攝影
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國慶 國旗 桃園

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