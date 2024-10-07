桃園秋冬旅遊國慶打響第一炮 遊程住宿優惠玩樂A好康

迎接光輝十月，桃園秋天觀光旅遊第一砲將在雙十節展開，桃園市府觀旅局長周柏吟今天推薦，國慶日舉辦慈湖「音樂X時尚X復古」音樂會及魅力金三角國慶雙十嘉年華、桃園眷村文化節，下旬的桃園萬聖城活動，本月底前來桃園住宿享有優惠及暢遊北橫「芬多精仙境」抽獎，至12月冬季賞梅、跨年倒數，歡迎遊客秋冬放假「桃園fun輕鬆」。

周柏吟說，「探索北橫」觀光品牌主打四季主題，秋季遊慈湖、冬季賞梅、春季櫻花鐵馬、夏季6大遊程，今年秋冬之際，在雙十國慶節慶周，在慈湖雕塑紀念公園全新推出「慈湖十尚音樂季」，音樂與藝術結合，老中青歌手表演、名模復古時尚走秀，及讓民眾體驗30年代風靡Swing搖擺舞會、重溫「帽子歌后」鳳飛飛經典歌曲。

趁著光輝十月喜慶，參加國慶升旗典禮後，10日至13日在平鎮忠貞新村舉辦2024魅力金三角國慶雙十嘉年華活動，當天金三角跨族裔大遊行，在國旗旗海飄揚中小旅行，體驗滇緬少數民族獨特的民族服飾、市集及多元美食。

即日起至10月20日，在中壢馬祖新村、大溪太武新村、龜山憲光二村及眷村故事館、忠貞新村舉辦2024桃園眷村文化節登場，有展演、走讀、美食、展覽、市集、工作坊，每周有精彩活動，市府邀請大家一周玩一村，深入探索桃園眷村歷史與文化的魅力。

市府觀旅局表示，為推動「大龍門」與「探索北橫」2大桃園旅遊廊帶的新型旅遊體驗，該局與桃園旅宿業者合作推出住宿優惠方案，10月底之前，到桃園旅遊住宿北橫、大龍門區域的合法旅宿、露營區，就能享有住宿優惠，順道暢遊北橫的小烏來或羅浮溫泉及大龍門的石門、龍潭各景點，即可獲得「探索北橫-離你最近的芬多精仙境」3次抽獎機會，有機會獲市值131萬油電車、電動機車及電視等大獎。