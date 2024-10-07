竹市首辦將軍村盛國慶活動 內容及交管措施一次看

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聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
為歡慶雙十國慶，新竹市府規畫10月10日在金城一路（華夏金城社區前）舉辦國慶升旗典禮暨音樂嘉年華。市府表示，升旗典禮將於當天7點半舉行。圖／市府提供
為歡慶雙十國慶，新竹市府規畫10月10日在金城一路（華夏金城社區前）舉辦國慶升旗典禮暨音樂嘉年華。市府表示，升旗典禮將於當天7點半舉行。圖／市府提供

為歡慶雙十國慶新竹市府規畫10月10日在金城一路（華夏金城社區前）舉辦國慶升旗典禮暨音樂嘉年華。市府表示，升旗典禮將於當天7點半舉行，除有學生專業儀隊及青少年管弦樂團表演，當天參加活動的民眾，在指定時間內前往活動拍照區打卡上傳至社群，就有機會兌換限量1000張面額100元的早餐兌換券，讓民眾在歡樂中共同慶祝國家生日。

民政處強調，活動現場不僅有豐富的好禮兌換和DIY手作體驗，還有精彩的演出，從8點40分起將有李明德、南方二重唱、小鳳飛飛、于台煙、曾心梅、李麗芬、葉璦菱等重量級藝人帶來視聽盛宴。此外，新竹市立動物園當天將開放免費入園，邀民眾一同度過歡樂國慶。

民政處指出，「113年國慶盛典新竹樂章」活動於10月10日盛大舉行，為維持活動進行順暢，部分道路將實施交通管制措施，請用路人注意相關交管資訊。

一、10月8日上午9點至下午4點，金城一路調撥車道，雙向通行。

二、10月9日下午2點至下午5點，金城一路（金城一路103巷至金城三路）封街。

三、10月9日上午9點至10月10日下午4點，金城二路（金城一路至建功二路）封街。

四、10月10日上午5點半至9點，金城一路辦理升旗典禮封街。

民政處說明，建議民眾可搭乘「182號公車」，於「新竹火車站（中正路）」站上車，往新竹高鐵站方向，經過8站後於「金城新村口站」下車，步行約300公尺即可抵達將軍村。自行開車民眾，會場周邊共有2處停車場，於交維管制時段可停至金城一路路邊停車場、將軍村停車場，步行至會場。

停車場 國慶 新竹

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