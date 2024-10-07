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鄰里徵詢多數贊成 苗栗縣大湖鄉3處停車場年底可能收費

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣大湖鄉市區「廣停一」、「廣停二」一位難求，鄉公所擬於年底實施停車收費。記者范榮達／攝影
苗栗縣大湖鄉市區「廣停一」、「廣停二」一位難求，鄉公所擬於年底實施停車收費。記者范榮達／攝影

苗栗縣大湖鄉市區「廣停一」、「廣停二」約50個停車格一位難求，近來引發熱議遭長期占用，鄉公所徵詢12村176個鄰，有167個鄰贊成收費，鄉長黃惠琴宣示如果代表會支持，將於年底上路。

大湖鄉市區腹大狹窄，「廣停一」、「廣停二」周邊醫院、政府機關林立，又鄰近市場、商圈，最近引發民眾熱議，許多人認為停車場免費停很幸福，但有的人不願意珍惜，公有停車場當私人長期占用，本來就一位難求的停車格，更是雪上加霜，希望鄉公所正視解決。

「鄉親的看法、說法、建議， 我都看見了、聽到了！」黃惠琴說，公所因此曾調查全鄉176個鄰，請鄰長了解意見，其中167鄰希望「廣停一」、「廣停二」停車收費，增加停車周轉率。

公所基於公平、使用者付費原則活化停車場，鄉公所今天7月提案，代表臨時會審查通過苗栗縣大湖鄉公有停車場管理自治條例，至於籌備、建置等相關費用200多萬元墊付案，預計今年11月提案代表會定期會審查，通過後公所會快馬加鞭，希望今年12月即可停車收費。

她指出，「廣停一」、「廣停二」先前土地所有權人是苗栗縣政府， 苗栗縣警察局管理，她上任鄉長後，向縣府申請撥用管理，獲縣長鍾東錦支持，縣府也了解地方的難處與需求，終於今年5月底定撥用，公所推動後續作業。

停車場 苗栗縣 鄉長

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