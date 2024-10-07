新竹縣立總圖書館新建工程斥資9.5億 挨批像「鐵皮屋」

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣立總圖書館新建工程計畫斥資9億5000多萬元，但被縣議員邱靖雅抨擊花數億元卻蓋出「鐵皮屋頂」，成了絲毫沒有質感的建築。圖／取自邱靖雅臉書
新竹縣立總圖書館新建工程計畫斥資9億5000多萬元，但被縣議員邱靖雅抨擊花數億元卻蓋出「鐵皮屋頂」，成了絲毫沒有質感的建築。圖／取自邱靖雅臉書

新竹縣立總圖書館新建工程計畫斥資9億5000多萬元，2022年初動工，目前已上梁，雛形已現，但被縣議員邱靖雅抨擊縣府花了數億元卻蓋出「鐵皮屋頂」，成了絲毫沒有質感的建築；竹縣文化局得知後「 喊冤」，強調被指為鐵皮屋的材質是被譽為「綠色金屬」的鋁材質，並非鐵皮屋，希望縣民不要誤解。

邱靖雅在臉書PO文，質疑新竹縣政府花了數億蓋的總圖是鐵皮屋頂，消息令她驚嚇，又說竹北文興路的「鐵皮屋美學」從汾陽堂和總圖半成品可得到證實；邱的留言引起數名網友共鳴，新竹縣文化局也特別到PO留言澄清。

縣府文化局表示，施工中的總圖造型，設計最下方是仿清水模塗裝，樸素的表情融入自然水岸空間，襯托翠綠的景觀；中層用紅磚和清水紅磚，以不同砌磚方式呈現，以此轉譯客家常見的三合院意象，最上方的天際線採金屬材質，要表達科技城的未來感與動態天際線，整體建築盼傳遞自然、文化與未來的新竹縣特色。至於大家關心3、4樓裝設上層的金屬屋面材質，是用歐洲最大品牌鋁合金烤漆鋁板，耐候度極佳，且普遍使用於國際間的公共建築。

文化局強調，鋁有「綠色金屬」之稱，可無限回收，回收鋁的耗能僅需生產原鋁的5%，可有效減少二氧化碳排放。總圖工程預計今年下半年進入室內裝修階段，爭取明年底開館。至於汾陽堂的鐵皮屋頂，主體建築採傳統工法修復，但左外橫屋所在的附屬建築並非歷史建築本體，而是原建築的增建物。因原有建築物狀況不佳，才暫以鐵皮屋頂方式修繕，並規畫未來再利用時辦理改善。

新竹縣立總圖書館新建工程計畫斥資9億5000多萬元，但被縣議員邱靖雅抨擊花數億元卻蓋出「鐵皮屋頂」，成了絲毫沒有質感的建築。圖／取自邱靖雅臉書
新竹縣立總圖書館新建工程計畫斥資9億5000多萬元，但被縣議員邱靖雅抨擊花數億元卻蓋出「鐵皮屋頂」，成了絲毫沒有質感的建築。圖／取自邱靖雅臉書
新竹縣立總圖書館新建工程的示意圖。圖／新竹縣政府提供
新竹縣立總圖書館新建工程的示意圖。圖／新竹縣政府提供

文化局 新竹 歷史建築

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