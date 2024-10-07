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緊盯總圖重建進度 竹市府：2027年開館

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市立圖書館總館目前進度28.6%，預計2026年底完工。記者王駿杰／攝影
新竹市立圖書館總館目前進度28.6%，預計2026年底完工。記者王駿杰／攝影

新竹圖書館總館2022年原址重建，鐵皮護欄圈地至今2年，工程仍停留在地下設施結構搭建，引民眾及民代質疑市府效率；新竹市文化局解釋，工程進度是受地下管線遷移影響，目前進度約28.6%，將加強進度控管，預計2026年底完工、2027年中開館。

新竹總圖2019年啟動原址重建計畫，空間設計為地上4層、地下2層，功能除了視聽閱讀空間，還有地下停車場，工程由中央與地方挹注14.7億元打造，但遇到科技大廠興建廠房搶工、原物料飆漲等問題，標案歷經12次流標，2022年才成功發包；然而，總圖歷經2年興建仍不見地上物，民眾眼見竹縣圖書館都快蓋好，不禁想問竹市還要等多久？

民進黨新竹市議員楊玲宜指出，市府若要緊盯各項重大建設，可參考前市長林智堅規畫重大建設工程會報，由市長或秘書長主持跨局處會議，藉由局處間協調增加市府與廠商的橫向聯繫，減少本位主義情況，有效解決營造廠商施工問題，提升行政效率。

新竹市文化局解釋，新總圖比舊總圖多了地下停車場的設計，有地下管線遷移的先期工程要做，加上管線錯綜複雜，所以花了一些時間。目前管線已梳理完畢，正在進行地下室B1柱牆梁板封膜與配管。針對施工進度，市府已要求營造廠持續推進，未來也會定期開會管控。

圖書館 文化局 新竹

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